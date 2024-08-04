У сборной Китая по настольному теннису впервые за 32 года будет только одна медаль Олимпиады в мужском одиночном разряде

Теги сборная Китая Олимпиада-2024 Ма Лун Фань Чжэньдун Ван Чуцинь Трульс Мерегорд Настольный теннис

У Китая впервые за 32 года будет всего одна медаль в мужском одиночном разряде настольного тенниса.

В финале китайский теннисист Фань Чжэндун сыграет с Трульсом Мерегордом из Швеции.

На трех последних Олимпиадах у Китая было золото и серебро, а в Пекине-2008 – все три медали. До этого, начиная с Барселоны-1992, они также брали не менее двух медалей. 

На Играх в Париже у Китая только два участника в мужском личном турнире, хотя топ-4 мирового рейтинга занимают китайцы, включая действующего чемпиона Ма Луна. Последний заявлен в Париже только на командный турнир. 

Второй участник личного турнира из Китая – Ван Чуцинь – проиграл Мерегорду в 1/16 финала.

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3 комментария
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Отчасти логично. Новая поросль послабее. Ван Чуцин все-таки не фигура уровня Ма Луна или Лю Гаоляна
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Зато китайцы выиграли общий зачет в большом теннисе.
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Так всего двух человек можно заявлять сейчас в одиночке. Вот один китаец вылетел, до финала дошел только один
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