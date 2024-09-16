Пакито Наварро предложил поделить сезон на разные этапы по скорости покрытия – как в теннисе с грунтом, травой и хардом

Легендарный игрок Пакито Наварро предложил внести изменения в структуру ежегодного падел-тура.

«Падел должен начать напоминать теннис. Я бы хотел видеть быстрый сезон, медленный сезон и промежуточный сезон.

Думаю, что к этому все и придет. Сейчас падел очень-очень быстрый. А разделение сезона на этапы сделает его более справедливым для всех и повысит зрелищность.

Я уже говорил об этом с руководителями. Надеюсь, эта идея воплотится.

Придет ли все к теннисному разделению на грунт и хард? Увидим в ближайшие годы. Но упор на контроль десятилетней давности уступил место быстрому и мощному паделу, в котором доминируют талантливые игроки с очень мощными ударами – такие как Галан и Тапия», – сказал Пакито Наварро.