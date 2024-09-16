Пакито Наварро предложил поделить сезон на разные этапы по скорости покрытия – как в теннисе с грунтом, травой и хардом
Легендарный игрок Пакито Наварро предложил внести изменения в структуру ежегодного падел-тура.
«Падел должен начать напоминать теннис. Я бы хотел видеть быстрый сезон, медленный сезон и промежуточный сезон.
Думаю, что к этому все и придет. Сейчас падел очень-очень быстрый. А разделение сезона на этапы сделает его более справедливым для всех и повысит зрелищность.
Я уже говорил об этом с руководителями. Надеюсь, эта идея воплотится.
Придет ли все к теннисному разделению на грунт и хард? Увидим в ближайшие годы. Но упор на контроль десятилетней давности уступил место быстрому и мощному паделу, в котором доминируют талантливые игроки с очень мощными ударами – такие как Галан и Тапия», – сказал Пакито Наварро.
Опубликовано: Sports
Источник: MensHealth España
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