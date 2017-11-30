Дмитрий Медведев: «Родченкову, публикующему дневники, нужна психиатрическая помощь»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с отстранением российских спортсменов из-за нарушений антидопинговых правил Сочи-2014.

«Это в чистом виде, на мой взгляд, уже политика. Если раньше были какие-то сомнения, то теперь этих сомнений не осталось. Это касается и доклада этого самого Макларена.

Есть там и другие персонажи, типа этого Родченкова, который всякие там дневники публикует. Но это, мне кажется, уже скорее психиатрическая проблема. Достаточно посмотреть на эти дневники, чтобы понять, что этому гражданину нужна, прежде всего, психиатрическая помощь, а не какая-то другая. Но это мы оставим в стороне», – сказал Медведев.

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