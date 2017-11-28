«Никто точно не понимает, в чем состоит план по Сочи-2014. Кошмар!». Опубликованы выдержки из дневника Родченкова
Американское издание The New York Times опубликовало выдержки из дневника Григория Родченкова.
Сообщается, что Родченков вел дневник почти всю жизнь. Он каждый день максимально подробно расписывал свои действия – когда принял душ, чем позавтракал и какую шоколадку купил в магазине Сочи.
В январских записях 2014 года Родченков критикует российских чиновников за то, что они не могут доставить тысячи заранее подготовленных чистых допинг-проб российских спортсменов из Москвы в Сочи. Спортсмены якобы сами заготавливали свою мочу в баночках из-под детского питания и бутылках из-под газировки.
После того, как становится известно о положительных допинг-пробах биатлонисток Екатерины Юрьевой и Ирины Старых, Родченков пишет: «Никто точно понимает, в чем состоит план по Сочи-2014. Это полный кошмар! Мутко в ярости из-за биатлона, все превращается в хаос и выходит из под контроля».
1 февраля он пишет, что чистые пробы доставлены в его лабораторию в Сочи, находящуюся под контролем ФСБ. Однако Родченков злится из-за того, что пробы не сортированы по видам спорта и алфавитному списку.
3 февраля Родченков якобы отдает лично Виталию Мутко «Дюшес-лист».
Мутко сообщает Родченкову, что лаборатория в Сочи будет работать и после Игр, чтобы тестировать и изобретать новые виды допинга.
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