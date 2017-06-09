Серебряный призер Лондона-2012 по художественной гимнастике Дарья Дмитриева рассказала о разводе с российским хоккеистом .

«Инициатором развода была я. Александр – достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу… Есть моральные принципы!

Это все-таки моя вина. Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка. Запомните, один человек ради другого никогда не изменится. И надо принимать друг друга такими, какие мы есть.

Он любил, я любила, но жить с этим дальше было невозможно. Всему есть предел.

Раздела имущества не будет, у нас имеется брачный контракт. В суде мы подписали мирный договор. Конечно, очень много боли принесли друг другу… Особенно за эти полгода! Сейчас вдвоем пытаемся построить дружеские отношения и, конечно же, не забываем, что мы в первую очередь – родители», – написала Дмитриева.