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    Дарья Дмитриева: «Радулов – достойный мужчина, но есть вещи, с которыми я смириться не могу»

    Теги светская хроника Монреаль Александр Радулов НХЛ художественная гимнастика Дарья Дмитриева

    Серебряный призер Лондона-2012 по художественной гимнастике Дарья Дмитриева рассказала о разводе с российским хоккеистом Александром Радуловым.

    «Инициатором развода была я. Александр – достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу… Есть моральные принципы!

    Это все-таки моя вина. Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка. Запомните, один человек ради другого никогда не изменится. И надо принимать друг друга такими, какие мы есть.

    Он любил, я любила, но жить с этим дальше было невозможно. Всему есть предел.

    Раздела имущества не будет, у нас имеется брачный контракт. В суде мы подписали мирный договор. Конечно, очень много боли принесли друг другу… Особенно за эти полгода! Сейчас вдвоем пытаемся построить дружеские отношения и, конечно же, не забываем, что мы в первую очередь – родители», – написала Дмитриева.

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