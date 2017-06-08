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    Радулов развелся с гимнасткой Дарьей Дмитриевой

    Теги светская хроника Монреаль Александр Радулов фото НХЛ художественная гимнастика светская хроника Дарья Дмитриева

    Нападающий «Монреаля» Александр Радулов развелся с Дарьей Дмитриевой, серебряным призером Лондона-2012 по художественной гимнастике. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

    Косвенно эту информацию подтвердила сама Дмитриева. 

    «Ну что, друзья! Вот и все! Как раз прошло полгода, и этот ад наконец-то закончился. Спасибо за все! Удачи, с богом!» — написала Дмитриева в инстаграме.  

    В комментариях Дмитриева ответила на вопрос о том, почему на ее странице больше нет фотографий с Радуловым: «Нет Саши в моей жизни, нет фото».

    Ранее сообщалось, что из-за ситуации с разводом Радулов не подписывал новый контракт.

    Радулов и Дмитриева официально оформили брак летом 2015 года, осенью того же года у пары родился сын. Летом 2016 года Радулов и Дмитриева провели торжественную свадебную церемонию.

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