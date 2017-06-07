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    Игорь Еронко: «Я слышал, Радулов разводится с Дмитриевой. Поэтому он не подписывает новый контракт»

    Теги светская хроника Монреаль Александр Радулов НХЛ художественная гимнастика светская хроника Дарья Дмитриева

    Журналист Игорь Еронко поделился информацией о ситуации с нападающим Александром Радуловым.

    Россиянин, в нынешнем сезоне выступавший за «Монреаль», находится в статусе свободного агента.

    «Насколько я знаю, Радулов сейчас разводится. Поэтому он не хочет подписывать новый контракт. Находится в процессе развода. Он не хочет подписывать новый контракт, пока не разведется. Поэтому все и затянулось.

    Если он подпишет новый контракт, там совсем другие обязательства, совсем другое количество денег, делиться придется. У меня нет прямой информации, нет подтверждения, но я слышал из правильных источников, что это так.

    В то же время, все может упираться в то, что он хочет контракт на срок не меньше 5 лет. Он согласен на не самую большую зарплату, чуть больше 6 миллионов, но не меньше пяти лет. Его агент даже просит чуть больше, на 6», – сказал Еронко.

    Впоследствии журналист уточнил информацию.

    «Мне подсказывают, что Радулов развелся два дня назад», – заявил Еронко.

    Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева официально оформили брак летом 2015 года. Осенью того же года у пары родился сын. Летом 2016 года Радулов и Дмитриева провели торжественную свадебную церемонию.

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