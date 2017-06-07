Журналист Игорь Еронко поделился информацией о ситуации с нападающим .

Россиянин, в нынешнем сезоне выступавший за «Монреаль», находится в статусе свободного агента.

«Насколько я знаю, Радулов сейчас разводится. Поэтому он не хочет подписывать новый контракт. Находится в процессе развода. Он не хочет подписывать новый контракт, пока не разведется. Поэтому все и затянулось.

Если он подпишет новый контракт, там совсем другие обязательства, совсем другое количество денег, делиться придется. У меня нет прямой информации, нет подтверждения, но я слышал из правильных источников, что это так.

В то же время, все может упираться в то, что он хочет контракт на срок не меньше 5 лет. Он согласен на не самую большую зарплату, чуть больше 6 миллионов, но не меньше пяти лет. Его агент даже просит чуть больше, на 6», – сказал Еронко.

Впоследствии журналист уточнил информацию.

«Мне подсказывают, что Радулов развелся два дня назад», – заявил Еронко.

Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева официально оформили брак летом 2015 года. Осенью того же года у пары родился сын. Летом 2016 года Радулов и Дмитриева провели торжественную свадебную церемонию.