Универсиада. Краснов, Бида выиграли золото, у Туриевой – серебро, другие результаты

В Тайбэе продолжается летняя Универсиада.

Универсиада-2017

Тайбэй, Тайвань

Тяжелая атлетика

Женщины

До 63 кг

1. Сим Ун Рим (КНДР) – 236 кг, 106+130

2. Тима Туриева (Россия) – 226 кг, 102+124

3. Чан Ньен Хсин (Китайский Тайбэй) – 223 кг, 97+126

Мужчины

До 77 кг

1. Айдару Казов (Казахстан) — 331 кг 145+186

2. Вячеслав Яркин (Россия) — 330 кг, 150+180

3. Алекс Бельмар (Канада) — 316, 147+169

Тхэквондо

Женщины

До 57 кг

Россиянка Анисия Челохсаева завоевала бронзу, в полуфинале уступив представительнице Турции Хатиче Кубра Ильгун со счетом 4:5.

Мужчины

До 68 кг

Россиянин Борис Краснов завоевал золотую медаль, одержав в финале победу над Айханом Тагизаде из Азербайджана со счетом 2:0.

Дзюдо

Мужчины

До 66 кг

Российский дзюдоист Абдула Абдулжалилов завоевал бронзу, победив в поединке за третье место казахстанца Гумара Кыргызбаева.

Фехтование на рапирах

Мужчины

Российский рапирист Сергей Бида первенствовал в личном турнире фехтовальщиков.

Плавание

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Сиобан Хоги (Гонконг) – 54,10

2. Мария Каменева (Россия) – 54,37

3. Арина Опенышева (Россия) – 54,89



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