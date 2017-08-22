Универсиада. Краснов, Бида выиграли золото, у Туриевой – серебро, другие результаты
В Тайбэе продолжается летняя Универсиада.
Универсиада-2017
Тайбэй, Тайвань
Тяжелая атлетика
Женщины
До 63 кг
1. Сим Ун Рим (КНДР) – 236 кг, 106+130
2. Тима Туриева (Россия) – 226 кг, 102+124
3. Чан Ньен Хсин (Китайский Тайбэй) – 223 кг, 97+126
Мужчины
До 77 кг
1. Айдару Казов (Казахстан) — 331 кг 145+186
2. Вячеслав Яркин (Россия) — 330 кг, 150+180
3. Алекс Бельмар (Канада) — 316, 147+169
Тхэквондо
Женщины
До 57 кг
Россиянка Анисия Челохсаева завоевала бронзу, в полуфинале уступив представительнице Турции Хатиче Кубра Ильгун со счетом 4:5.
Мужчины
До 68 кг
Россиянин Борис Краснов завоевал золотую медаль, одержав в финале победу над Айханом Тагизаде из Азербайджана со счетом 2:0.
Дзюдо
Мужчины
До 66 кг
Российский дзюдоист Абдула Абдулжалилов завоевал бронзу, победив в поединке за третье место казахстанца Гумара Кыргызбаева.
Фехтование на рапирах
Мужчины
Российский рапирист Сергей Бида первенствовал в личном турнире фехтовальщиков.
Плавание
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Сиобан Хоги (Гонконг) – 54,10
2. Мария Каменева (Россия) – 54,37
3. Арина Опенышева (Россия) – 54,89
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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