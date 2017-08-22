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    Универсиада. Краснов, Бида выиграли золото, у Туриевой – серебро, другие результаты

    Теги плавание сборная России жен тхэквондо сборная Азербайджана Универсиада сборная Канады сборная России жен сборная Казахстана результаты Сергей Бида Тима Туриева Вячеслав Яркин Арина Опенышева сборная КНДР жен Мария Каменева Абдула Абдулжалилов

    В Тайбэе продолжается летняя Универсиада. 

    Универсиада-2017

    Тайбэй, Тайвань

    Тяжелая атлетика

    Женщины

    До 63 кг

    1. Сим Ун Рим (КНДР) – 236 кг, 106+130
    2. Тима Туриева (Россия) – 226 кг, 102+124
    3. Чан Ньен Хсин (Китайский Тайбэй) – 223 кг, 97+126

    Мужчины

    До 77 кг

    1. Айдару Казов (Казахстан) — 331 кг 145+186
    2. Вячеслав Яркин (Россия) — 330 кг, 150+180
    3. Алекс Бельмар (Канада) — 316, 147+169

    Тхэквондо

    Женщины

    До 57 кг

    Россиянка Анисия Челохсаева завоевала бронзу, в полуфинале уступив представительнице Турции Хатиче Кубра Ильгун со счетом 4:5.

    Мужчины

    До 68 кг

    Россиянин Борис Краснов завоевал золотую медаль, одержав в финале победу над Айханом Тагизаде из Азербайджана со счетом 2:0.

    Дзюдо

    Мужчины

    До 66 кг

    Российский дзюдоист Абдула Абдулжалилов завоевал бронзу, победив в поединке за третье место казахстанца Гумара Кыргызбаева.

    Фехтование на рапирах

    Мужчины

    Российский рапирист Сергей Бида первенствовал в личном турнире фехтовальщиков.

    Плавание

    Женщины

    100 м, вольный стиль

    1. Сиобан Хоги (Гонконг) – 54,10
    2. Мария Каменева (Россия) – 54,37
    3. Арина Опенышева (Россия) – 54,89

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.

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