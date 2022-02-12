Расписание Олимпийских игр 2022 на завтра

Завтра, 13 февраля, на Олимпийских играх 2022 в Пекине разыграют семь комплектов наград и пройдет ряд квалификационных соревнований. В течение дня выступят спортсмены в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, лыжных гонках, фристайле, хоккее на льду и шорт-треке.

Олимпийские игры в Пекине. Расписание соревнований на 13 февраля 2022 года, начало соревнований по московскому времени:

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №6. Норвегия — Швеция;

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №6. Китай — Великобритания;

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №6. США — Канада;

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №6. Италия — Россия;

04:30. Бобслей. Женщины, монобоб. Квалификация (1-ый и 2-ой заезд);

05:00. Фристайл. Женщины, слоуп-стайл. Первая квалификация;

05:15. Горнолыжный спорт. Мужчины, гигантский слалом. 1-ая попытка;

06:01. Фристайл. Женщины, слоуп-стайл. Вторая квалификация;

07:10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Словакия — Латвия;

08:45. Горнолыжный спорт. Мужчины, гигантский слалом. 2-ая попытка (медали);

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №6. Дания — Великобритания;

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №6. США — Швеция;

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №6. Южная Корея — Китай;

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №6. Швейцария — Канада;

10:00. Лыжные гонки. Мужчины, эстафета 4х10 км. Финал;

11:40. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Финляндия — Швеция;

12:00. Биатлон. Женщины, гонка преследования 10 км. Финал;

13:45. Биатлон. Мужчины, гонка преследования 12,5 км. Финал;

14:00. Фристайл. Женщины, воздушная акробатика. Первая квалификация;

14:45. Фристайл. Женщины, воздушная акробатика. Вторая квалификация;

15:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №7. Великобритания — Дания;

15:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №7. Швейцария — Италия;

15:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №7. Китай — США;

16:00. Конькобежный спорт. Мужчины, командная гонка преследования 3 200 м. Четвертьфиналы;

16:10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. Китай — Канада;

16:10. Хоккей на льду. Мужчины, групповой этап. США — Германия;

16:56. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал.

13 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют 7 комплектов наград. Олимпийские чемпионы определятся в горнолыжном спорте у мужчин в гигантском слаломе, в конькобежном спорте у женщин на дистанции 500 м, в лыжных гонках у мужчин в эстафете 4х10 км, в шорт-треке у мужчин на дистанции в 500 м и у женщин в эстафете 3 000 м, в биатлоне в женской гонке преследования на 10 км и мужской гонке преследования на 12,5 км.

Расписание трансляций Олимпиады 2022 по каналам