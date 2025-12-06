Панченко о матче со сборной МФЛ: «Такая игра должна проводиться ежегодно. Все получили удовольствие»

Кирилл Панченко: такая игра должна проводиться ежегодно, получили удовольствие.

Экс-форвард ЦСКА и «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о матче сборной WINLINE МФЛ против сборной ФНЛ.

«Классная атмосфера, шикарный футбол и полные трибуны. Хочется отметить Абхазию – очень гостеприимная республика. Сумасшедшая энергетика! Игроки зарядились этим и устроили такой праздник.

Мы знаем сборную МФЛ, готовились. Тут собраны лучшие игроки сезона, как и у нас. Но считаю, что проффутболисты должны их обыгрывать, потому что они больше тренируются, готовятся. Это в матче и доказали.

Мне понравился Шах. Маврин, Ряба, Клен – все футболисты на уровне. Такая игра должна проводиться ежегодно.

Я не был на прошлом матче в Дагестане, но говорят, что была крутая атмосфера и 12 000 болельщиков. Если бы здесь был больше стадион, то мы бы увидели больше зрителей. Главное, что все получили удовольствие и ходят счастливые», – заявил экс-форвард ЦСКА и «Динамо ».

Форвард сыграл за сборную ФНЛ в товарищеском матче со сборной Медиалиги. Панченко завершил профессиональную карьеру в 2024 году, его последней командой стали «Химки». После этого Кирилл выступал за ФК «Матч ТВ » в Медиалиге.

Сборная Медиалиги уступила сборной ФНЛ в реванше – 1:4. Ранее сборная МФЛ встречалась с «Крыльями Советов» (0:4) и сборной ФНЛ (0:4).

ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем