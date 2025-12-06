3

Панченко о матче со сборной МФЛ: «Такая игра должна проводиться ежегодно. Все получили удовольствие»

Кирилл Панченко: такая игра должна проводиться ежегодно, получили удовольствие.

Экс-форвард ЦСКА и «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о матче сборной WINLINE МФЛ против сборной ФНЛ.

«Классная атмосфера, шикарный футбол и полные трибуны. Хочется отметить Абхазию – очень гостеприимная республика. Сумасшедшая энергетика! Игроки зарядились этим и устроили такой праздник.

Мы знаем сборную МФЛ, готовились. Тут собраны лучшие игроки сезона, как и у нас. Но считаю, что проффутболисты должны их обыгрывать, потому что они больше тренируются, готовятся. Это в матче и доказали.

Мне понравился Шах. Маврин, Ряба, Клен – все футболисты на уровне. Такая игра должна проводиться ежегодно.

Я не был на прошлом матче в Дагестане, но говорят, что была крутая атмосфера и 12 000 болельщиков. Если бы здесь был больше стадион, то мы бы увидели больше зрителей. Главное, что все получили удовольствие и ходят счастливые», – заявил экс-форвард ЦСКА и «Динамо».

Форвард сыграл за сборную ФНЛ в товарищеском матче со сборной Медиалиги. Панченко завершил профессиональную карьеру в 2024 году, его последней командой стали «Химки». После этого Кирилл выступал за ФК «Матч ТВ» в Медиалиге.

Сборная Медиалиги уступила сборной ФНЛ в реванше – 1:4. Ранее сборная МФЛ встречалась с «Крыльями Советов» (0:4) и сборной ФНЛ (0:4).

ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «ЭКС Медиафутбол»
Сборная Медиалиги
товарищеские матчи (прочее)
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoДанил Кленкин
logoШахриер Жабборов
logoWinline Медиалига
logoВасилий Маврин
logoЦСКА
logoКирилл Панченко
logoВторая лига А
logoПервая лига
logoФК Матч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВторая лига Б
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пилот самолета поздравил сборную Медиалиги с победой в матче с ФНЛ. Сборная МФЛ проиграла 1:4
6 декабря, 15:08
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Будаков о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Должно быть больше медийных. Багаев прогревает даже больше, чем Маврин»
5 декабря, 14:31
Главные новости
«Гусев ходил как важный гусь, а потом на него нашипел Слуцкий. И Ролан превратился в утенка, перестал флексить». Егоров о тренере «Динамо»
вчера, 19:41Видео
Bahh Tee объявил, что Lotus Music приостанавливает деятельность
вчера, 18:02
Смолов назвал Талалаева лучшим тренером первой части сезона РПЛ, Кордобу – лучшим форвардом. Кринж года – Станкович, момент – чемпионство «Краснодара»
вчера, 17:12Видео
Глушаков о конфликте с Павлюченко: «В «Локо» напихал ему, а он мне потом чуть не щелкнул: «Молодой, ты че рот открываешь, попутал?»
вчера, 15:45
Экс-тренер «Урала» Аверьянов ушел из «СиндЕката». Матвеев стал новым тренером команды из Екатеринбурга
вчера, 13:54
Иван «Некласико» об «Апсны»: «Мы сами себе стреляем в ноги, когда берем непонятно какие команды»
вчера, 12:31
СКА объявил об уходе сразу пяти игроков
вчера, 09:31
Дмитрий Кузнецов: «Егоров распустил половину команды и подписал Шаха. Для чего? Я логики не вижу!»
8 декабря, 19:05
Зидан забил и сделал ассист в матче легенд в формате Кингс Лиги. Его команда выиграла 10:1
8 декабря, 18:07Видео
Гаджиев готов предложить футболистам Назару и Баге 5 млн рублей за бой
8 декабря, 17:05
Ко всем новостям
Последние новости
Шах: «Мой кумир – Неймар. Он меня мотивирует, стараюсь повторять его финты»
вчера, 11:00
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36
Будаков о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Должно быть больше медийных. Багаев прогревает даже больше, чем Маврин»
5 декабря, 14:31
Защитник сборной Медиалиги Спичка о матче против ФНЛ: «Наши шансы? 100%»
5 декабря, 11:49
Баста выбрал Овчинникова медийным открытием года в медиафутболе. Месяц назад они материли друг друга в Кубке Медиалиги
3 декабря, 19:02
Рефери Медиалиги Филимонов отсудил финал Кубка Абхазии. С матча он уходил в сопровождении службы безопасности
3 декабря, 18:01