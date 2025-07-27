Костюков о восстановлении после перелома: «Приехал к другому врачу, он говорит: «А у тебя связка порвана». На этом я потерял месяц»

Степан Костюков поетрял месяц из-за разрыва собственной связки надколенника.

В ноябре 2024-го форвард «Амкала» получил открытый перелом ноги в шоу-матче WINLINE Сквозь вселенные против «Динамо».

«Когда вставляли штифт в колено, разрезали его и собственную связку надколенника. Я не понял, как так получилось – болит. Мне все говорят: «Ну, делай упраженения».

Каждое утро я вставал, садился на кровать и делал разгибательные движения на квадрицепс. Раза 3-4-5 сделал – все, дикая боль, не могу. Дали мазь: «Помажь».

Приехал к другому врачу, он говорит: «А у тебя связка порвана». Видимо, зашили кожным швом, а связку не зашили. На этом я потерял месяц. Когда зашили, стало легче. Через 2-3 недели я продолжил заниматься в зале. Через месяц дискомфорт ушел», – рассказал Костюков.

Всего нападающий перенес четыре операции. Возвращение игрока на поле ожидается во время осеннего Кубка Медиалиги.