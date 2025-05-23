«Эгриси» обыграли «Матч ТВ» в 6-м туре Медиалиги
«Эгриси» переиграли «Матч ТВ» в 6-м туре Winline Медиалиги на большом «Москвиче».
Winline Медиалига, 6-й тур
23 мая, пятница
«Эгриси» – «Матч ТВ» – 3:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Фера (29’), 1:1 – Сменчугов (пенальти, 35’), 2:1 – Ухтияр (38’), 3:1 – Михайлов (50’).
Матч прошел в Москве на большом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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