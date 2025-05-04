Кудряшов после поражения в Медиалиге: «Тяжелый матч для кого? Обе команды пешком, #####, ходят, каждую минуту паузы. ##### не тяжелый, это антифутбол»
Rocket Team Кудряшова проиграл ФК «Матч ТВ» (1:1, 3:4 Б) в матче 3-го тура Winline Медиалиги.
– Невероятно тяжелый матч, крутая концовка… За счет чего игра получилась такой насыщенной на моменты и действительно сложной?
– А для кого тяжелый матч был?
– Со стороны показалось, что для обеих команд.
– Если вы называете тяжелым матч, в котором обе команды пешком, #####, ходят, и каждые две минуты замены… Ну, извините. ##### не тяжелый.
– А с чем это связано?
– Соперник физически не готов, тянет время, сбивает темп. Кому-то нравится смотреть это. Минуту сыграли, пауза, минута, опять пауза. Где вообще динамика игры? Это не футбол, это антифутбол.
– Соперник не готов. А у вашей команды что?
– У нас тоже не очень.
– Вы ушли с предпоследней установки тренера вашей команды. Почему?
– Не мне говорили. Зачем мне там быть?
– По идее всей команде говорят.
– Это вы решили?
– Есть такие мысли.
– Молодец, – сказал Кудряшов.
В трансляции показали тайм-аут Rocket Team, во время которого Кудряшов ушел с установки главного тренера Игоря Звездина.
Видео: Winline Медиалига
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