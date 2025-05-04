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  • Кудряшов после поражения в Медиалиге: «Тяжелый матч для кого? Обе команды пешком, #####, ходят, каждую минуту паузы. ##### не тяжелый, это антифутбол»
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Кудряшов после поражения в Медиалиге: «Тяжелый матч для кого? Обе команды пешком, #####, ходят, каждую минуту паузы. ##### не тяжелый, это антифутбол»

Федор Кудряшов остался недоволен темпом игры Rocket Team – «Матч ТВ».

Rocket Team Кудряшова проиграл ФК «Матч ТВ» (1:1, 3:4 Б) в матче 3-го тура Winline Медиалиги.

– Невероятно тяжелый матч, крутая концовка… За счет чего игра получилась такой насыщенной на моменты и действительно сложной?

– А для кого тяжелый матч был?

– Со стороны показалось, что для обеих команд.

– Если вы называете тяжелым матч, в котором обе команды пешком, #####, ходят, и каждые две минуты замены… Ну, извините. ##### не тяжелый.

– А с чем это связано?

– Соперник физически не готов, тянет время, сбивает темп. Кому-то нравится смотреть это. Минуту сыграли, пауза, минута, опять пауза. Где вообще динамика игры? Это не футбол, это антифутбол.

– Соперник не готов. А у вашей команды что?

– У нас тоже не очень.

– Вы ушли с предпоследней установки тренера вашей команды. Почему?

– Не мне говорили. Зачем мне там быть?

– По идее всей команде говорят.

– Это вы решили?

– Есть такие мысли.

– Молодец, – сказал Кудряшов.

В трансляции показали тайм-аут Rocket Team, во время которого Кудряшов ушел с установки главного тренера Игоря Звездина.

Видео: Winline Медиалига

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Winline Медиалига
logoRocket Team
брань
logoWinline Медиалига
logoСборная России по футболу
logoФК Матч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoФедор Кудряшов
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