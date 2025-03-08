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SD Family арендовал у «Амкала» Шурыгу и Чужого

Илья Шурыгин и Антон Чужой перешли в SD Family.

Казахстанский клуб арендовал игроков «Амкала» в шестом сезоне Winline Медиалиги.

SD сыграет в МФЛ впервые со второго сезона.

Чужой выступает за «Амкал» с 2019-го, Шурыгин присоединился к клубу в 2022-м.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал SD Family
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