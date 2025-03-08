«Титан» – победитель Winter Media Cup
«Титан» выиграл Winter Media Cup.
В финале клуб победил «Родину Медиа» (2:1).
За победу в турнире клуб получил 1 млн рублей.
Лучшим игроком финала признан вратарь «Титана» Колесо. За это он получил 100 тыс. руб. от организаторов.
Лучший бомбардир турнира Прокоп («Родина Медиа») и лучший ассистент Острый (Fight Nights) получили по 50 тыс. рублей.
Турнир проводил Ромарой – президент и участник медиафутбольного клуба «Рома».
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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