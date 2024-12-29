«Ребята тренируются, есть теория. Это не просто так, что они собираются и выходят играть». Парфенов о Медиалиге
Дмитрий Парфенов высказался о Winline Медиалиге.
– Смогли бы вы развлекать в медиафутболе народ, как это делает Дмитрий Кузнецов?
– Я не могу сказать. Я с уважением отношусь к медиафутболу, вижу, как там переживают ребята, тот же Дмитрий Тарасов. Там ребята тренируются, есть теория, занятия. Это не просто так, что они собираются и выходят играть.
Соответствуют ли они профессиональному уровню? Я не знаю. Никого обижать не хочу, – сказал бывший главный тренер ФК «Родина».
Главным тренером 2Drots является бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов. В его штаб недавно вошел экс-игрок «Спартака» Валерий Шмаров.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «РБ Спорт»
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