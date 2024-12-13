Слон о продлении контракта с 2Drots на год: «Мы с Женей пожали руки, но бумаги я еще не подписал»

Слон договорился о продлении контракта с 2Drots на год .

«Я на съемках переговоров пожал руки с Женей, но контракта в тот день не было. Мы договорились. Я сказал только на год. Остались формальности.

Я принял решение, но не подписал. В тот день не было бумаг», – сказал хавбек 2Drots.