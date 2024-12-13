Слон о продлении контракта с 2Drots на год: «Мы с Женей пожали руки, но бумаги я еще не подписал»
Слон договорился о продлении контракта с 2Drots на год .
«Я на съемках переговоров пожал руки с Женей, но контракта в тот день не было. Мы договорились. Я сказал только на год. Остались формальности.
Я принял решение, но не подписал. В тот день не было бумаг», – сказал хавбек 2Drots.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем