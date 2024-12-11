Жека: «Нужно быть готовыми, что в следующем году не будет результатов. Возможно, будет радикальная перестройка»
«Возможно, все хотят все бросить. Может, у всех опускаются руки. Два финала подряд проиграли. Возможно, нет мотивации. Но не верю, что у Викторовича такая проблема.
У нас долгое время все было идеально. Я не удивлен, что наступил такой момент, когда мы впервые сталкиваемся с трудностями. Просто нужно через них пройти, многому научиться и стать лучше.
Викторович сказал, что может уйти до семи человек. Значит, еще уйдет пять. После ухода Гудая нам нечего опасаться. Возможно, будет радикальная перестройка. Нужно быть к этому готовыми. Нужно быть готовыми к тому, что в следующем году не будет результатов. Нам потребуется время, если уйдет 3-4 человека стартового состава.
2Drots перестал быть клубом, в который все хотят попасть? Смотря, что ты хочешь. Если ты хочешь играть только в футбол, тогда есть куча вариантов. Ты можешь пойти в «Десятку», где есть хорошие условия, можешь пойти в «Амкал». Но если ты хочешь развиваться сам, прокачивать свой личный бренд, то есть много примеров. Эд сам себя сделал в нашем клубе. Он должен являться примером для подражания.
Мы можем дать развитие внутри ютуба. То, что нам сказал Илья [Скоропуп], это не касается ютуба. Он думает, что знакомство с Азаматом приведет его в кино, сериалы.
Нам нужно спрогрессировать. Мы в этом году стояли на месте, и мы отстали», – сказал президент 2Drots.
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