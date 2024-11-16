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Антон Михашенок: «Егоров предложил работать спортивным директором «Броуков»

Дмитрий Егоров предложил Антону Михашенку работать спортдиром «Броуков».

«Мы встречались с Димой, он предложил работать в их команде спортивным директором. Я здесь стараюсь быть максимально честным со всеми сторонами. До встречи с Димой я заранее предупредил Ваню, и после встречи мы еще раз обсудили эту тему.

Я сказал Егорову и Райзену: «Мы сами сейчас бьемся за то, чтобы остаться в коммьюнити и играть в МФЛ-6. Так как я ответственный за то, что мы спортивным результатом не смогли добиться участия в следующем сезоне, будет неправильно, если я брошу корабль до того, как он затонет».

Я буду пытаться вместе с клубом. К концу ноября должна ситуация решиться. Лицемерно ли это? Я честен и с «Эгриси», и с «Броуками». Работаю ли я сейчас с ними? Это останется между нами», – сказал главный тренер «Эгриси».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Стрим «Эгриси»
logoЭгриси
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logo«Райзен» Артем Кузьмин
Антон Михашенок
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