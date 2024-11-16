Антон Михашенок: «Егоров предложил работать спортивным директором «Броуков»
Дмитрий Егоров предложил Антону Михашенку работать спортдиром «Броуков».
«Мы встречались с Димой, он предложил работать в их команде спортивным директором. Я здесь стараюсь быть максимально честным со всеми сторонами. До встречи с Димой я заранее предупредил Ваню, и после встречи мы еще раз обсудили эту тему.
Я сказал Егорову и Райзену: «Мы сами сейчас бьемся за то, чтобы остаться в коммьюнити и играть в МФЛ-6. Так как я ответственный за то, что мы спортивным результатом не смогли добиться участия в следующем сезоне, будет неправильно, если я брошу корабль до того, как он затонет».
Я буду пытаться вместе с клубом. К концу ноября должна ситуация решиться. Лицемерно ли это? Я честен и с «Эгриси», и с «Броуками». Работаю ли я сейчас с ними? Это останется между нами», – сказал главный тренер «Эгриси».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Стрим «Эгриси»
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