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Жека о Скоропупе: «Игроку предложен новый контракт. Уговаривать кого-то играть за 2Drots – бред»

Жека высказался о возможном уходе Скоропупа.

«Игроку предложен новый контракт. Спортивный директор постоянно на связи. Все, что нужно сделать – клуб сделал. Уговаривать кого-то играть за 2Drots – бред», – написал президент 2Drots.

Ранее Скоропуп заявил, что провел переговоры с ФК «10».

Хавбек перешел в 2Drots из «Титана» в конце 2023 года.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Галерея Джея»
logo2Drots
logoФК 10
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
logoЛФК «Титан»
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