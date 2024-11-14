Жека о Скоропупе: «Игроку предложен новый контракт. Уговаривать кого-то играть за 2Drots – бред»

Жека высказался о возможном уходе Скоропупа.

«Игроку предложен новый контракт. Спортивный директор постоянно на связи. Все, что нужно сделать – клуб сделал. Уговаривать кого-то играть за 2Drots – бред», – написал президент 2Drots.

Ранее Скоропуп заявил , что провел переговоры с ФК «10».

Хавбек перешел в 2Drots из «Титана » в конце 2023 года.