Жека о Скоропупе: «Игроку предложен новый контракт. Уговаривать кого-то играть за 2Drots – бред»
Жека высказался о возможном уходе Скоропупа.
«Игроку предложен новый контракт. Спортивный директор постоянно на связи. Все, что нужно сделать – клуб сделал. Уговаривать кого-то играть за 2Drots – бред», – написал президент 2Drots.
Ранее Скоропуп заявил, что провел переговоры с ФК «10».
Хавбек перешел в 2Drots из «Титана» в конце 2023 года.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Галерея Джея»
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