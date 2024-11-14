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Сычев, Зириков, Швагирев или кто-то другой? Голосуй за лучших вратарей года в медиафутболе

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Winline Медиалига и Спортс’’ продолжают публиковать номинантов на индивидуальные награды по итогам года.

Следующая номинация – лучший вратарь года в медиафутболе.

На приз претендуют все вратари, принявшие участие минимум в двух турнирах за год (учитываются Winline Медиалига, Кубок Медиалиги, Кубок Надежды, Фонбет Кубок России 2024/25). В шорт листе: Дмитрий Сычев (2Drots), Николай Зириков («БроукБойз»), Максим Швагирев («Амкал»), Арби Межиев («Титан»), Василий Лукичев (Fight Nights), но вы можете вписывать и свои варианты.

Голоса, отданные за игроков, которые не сыграли хотя бы в двух турнирах за год, учитываться не будут.

Голосование стартовало 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Media Football Awards: выбери лучших в медиафутболе

Тренер года в медиафутболе

logoДмитрий Сычев
Winline Media Football Awards
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoБроукБойз
logoАрби Межиев
logoЛФК «Титан»
logo2Drots
logoМаксим Швагирев
logoАмкал
logoНиколай Зириков
Медиафутбол на Спортсе''
Медиафутбол на Спортсе''
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Весь медиафутбол в одном месте!
1 комментарий
Дроты почти не пропускали + два финала, логично будет, если Сыч и Гудай заберут оборонительные премии
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