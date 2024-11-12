Хака Lotus, Тед Лассо или гендер-пати «Амкала» – в списке номинантов на медиафутбольный перфоманс года
Winline Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Перфоманс года.
На приз претендуют: Lotus, ФК «Банка», «Амкал» и Александр Филимонов, 2Drots и Fight Nights, «Банка» и «Родина Медиа».
Голосование стартует 12 ноября и продлится до 20 ноября. 29 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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