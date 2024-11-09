Василий Маврин: «Квартиру отдам жене, если выиграю. Я подкаблучник. Все, что мое, – это жены. Все, что жены, – это ее»
Василий Маврин рассказал, кому отдаст квартиру, если выиграет ее по итогам сезона.
Лучший футболист финала четырех Winline Кубка Медиалиги получит квартиру в Баку на берегу моря.
Сегодня «Амкал» Маврина стал победителем турнира, обыграв в финале на «Газпром Арене» 2Drots (0:0, 5:4 Б).
Маврин был признан лучшим игроком матча, однако приз в размере 100 тысяч рублей хавбек «Амкала» отдал вратарю Максиму Швагиреву.
– Все правильно, потому что человек добыл нам победу.
– А если выиграешь квартиру, кому отдашь?
– Жене. Я подкаблучник. Все, что мое, – это жены. Все, что жены, – это ее, – признался Маврин в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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