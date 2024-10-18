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Ирина Подшибякина: «Я не ходила не тренировки. Почему меня должны выпускать в старте?»

Ирина Подшибякина высказался о своем игровом времени в «Банке».

– Перед матчем [с «Титаном»] было понятно, что «Банка» не выходит в плей-офф. Но тебе не дали сыграть ни минуты. Почему?

– Мне тренер сказал в самом конце, что я могу выйти. Просто мне очень долго было переодеваться, как девочка очень долго это делаю.

– Почему только в конце хотели выпустить?

– Не знаю, тренеры так видят.

– Ты не готова выходить на последние секунды, которые тебе дают?

– Понимала, что я немножечко замерзла, сильно не помогу. Решила, что уже не нужно.

– В разгар сезона тебя выпускали в старте. Сейчас понимаешь, почему так происходит?

– Короче, я не ходила не тренировки. Объективно, почему меня должны выпускать в старте? Но минутку, конечно, могли бы дать. Претензий нет, чуть-чуть обидно, – сказала полузащитник ФК «Банка» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В первых пяти турах Winline Кубка Медиалиги Ирина Подшибякина трижды выходила в стартовом составе. Она экс-защитник женской сборной России и и московского «Локомотива».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФК Банка
Ирина Подшибякина
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