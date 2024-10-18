Ирина Подшибякина: «Я не ходила не тренировки. Почему меня должны выпускать в старте?»
– Перед матчем [с «Титаном»] было понятно, что «Банка» не выходит в плей-офф. Но тебе не дали сыграть ни минуты. Почему?
– Мне тренер сказал в самом конце, что я могу выйти. Просто мне очень долго было переодеваться, как девочка очень долго это делаю.
– Почему только в конце хотели выпустить?
– Не знаю, тренеры так видят.
– Ты не готова выходить на последние секунды, которые тебе дают?
– Понимала, что я немножечко замерзла, сильно не помогу. Решила, что уже не нужно.
– В разгар сезона тебя выпускали в старте. Сейчас понимаешь, почему так происходит?
– Короче, я не ходила не тренировки. Объективно, почему меня должны выпускать в старте? Но минутку, конечно, могли бы дать. Претензий нет, чуть-чуть обидно, – сказала полузащитник ФК «Банка» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
В первых пяти турах Winline Кубка Медиалиги Ирина Подшибякина трижды выходила в стартовом составе. Она экс-защитник женской сборной России и и московского «Локомотива».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий