Герман Эль Класико: «Панов тот тренер, которого мы так долго искали»
Герман Эль Класико поделился мнением о главном тренере «Амкала» Виталии Панове.
– Когда только пришел новый тренерский штаб, были ли мысли, что может быть все настолько круто?
– Всегда хочется планомерно и качественно работать. Сначала мы больше общались по человеческим качествам. Мне очень понравился Николаевич [Панов] в личной беседе. Очень хотелось, чтобы он выбрал нас. У него были предложения из профессионального футбола, но хорошо, что все срослось.
Спустя неделю, уже в работе, было понятно, что Николаевич – это тот тренер, которого мы так долго искали, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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