Герман Эль Класико: «Панов тот тренер, которого мы так долго искали»

Герман Эль Класико поделился мнением о главном тренере «Амкала» Виталии Панове.

– Когда только пришел новый тренерский штаб, были ли мысли, что может быть все настолько круто?

– Всегда хочется планомерно и качественно работать. Сначала мы больше общались по человеческим качествам. Мне очень понравился Николаевич [Панов] в личной беседе. Очень хотелось, чтобы он выбрал нас. У него были предложения из профессионального футбола, но хорошо, что все срослось.

Спустя неделю, уже в работе, было понятно, что Николаевич – это тот тренер, которого мы так долго искали, – рассказал президент «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.