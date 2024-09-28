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Азамат Мусагалиев: «Сегодня я больше праздную победу не над «БроукБойз», а победу над самими собой в предыдущем матче»

Азамат Мусагалиев высказался после первой победы ФК «10» на «БроукБойз» в матчах Winline МФЛ.

ФК «10» обыграл «БроукБойз» в 5-м туре Кубка Медиалиги (0:0, 3:2 Б).

– Сегодня я больше праздную победу не над «БроукБойз», а победу над самими собой в предыдущем матче. Наверное, это главная победа в жизни каждого человека, когда он делает какой-то шаг вперед

– Какую роль сыграл ваш спич в раздевалке после поражения в прошлом матче?

– Не знаю, может на кого-то повлияло. Я же за этим... Это был порыв в моменте. Где-то я жалею об этом, где-то наоборот – подбадриваю. Если это помогло команда, здорово. Если нет, списываю на эмоциональный всплеск.

– Как ваше присутствие на бровке влияет на игроков?

– К сожалению, я не могу позволить себе находиться на трибуне, потому что я там буду сам не свой. Буду переживать, как я сижу, как выгляжу. Не совсем могу адекватно себя вести. А вот когда у нас будет собственный стадион, будет свое место – с удовольствием пересяду с бровки. Насколько это влияет на ребят? Я работаю над собой, чтобы каждый взгляд в мою сторону их подбадривал, нежели прибивал.

– Вы планируете свой собственный стадион?

– Планы и мечты – разные вещи (Смеется). Могу я помечтать? – сказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
Кубок Лиги МФЛ
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