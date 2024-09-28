Азамат Мусагалиев: «Сегодня я больше праздную победу не над «БроукБойз», а победу над самими собой в предыдущем матче»
ФК «10» обыграл «БроукБойз» в 5-м туре Кубка Медиалиги (0:0, 3:2 Б).
– Сегодня я больше праздную победу не над «БроукБойз», а победу над самими собой в предыдущем матче. Наверное, это главная победа в жизни каждого человека, когда он делает какой-то шаг вперед
– Какую роль сыграл ваш спич в раздевалке после поражения в прошлом матче?
– Не знаю, может на кого-то повлияло. Я же за этим... Это был порыв в моменте. Где-то я жалею об этом, где-то наоборот – подбадриваю. Если это помогло команда, здорово. Если нет, списываю на эмоциональный всплеск.
– Как ваше присутствие на бровке влияет на игроков?
– К сожалению, я не могу позволить себе находиться на трибуне, потому что я там буду сам не свой. Буду переживать, как я сижу, как выгляжу. Не совсем могу адекватно себя вести. А вот когда у нас будет собственный стадион, будет свое место – с удовольствием пересяду с бровки. Насколько это влияет на ребят? Я работаю над собой, чтобы каждый взгляд в мою сторону их подбадривал, нежели прибивал.
– Вы планируете свой собственный стадион?
– Планы и мечты – разные вещи (Смеется). Могу я помечтать? – сказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
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