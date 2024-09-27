«Опубликуем список ссыкунов. Если они не заплатят штраф, не допущу их до матчей». Осипов об игроках, отказывающихся давать флеш-интервью

Николай Осипов высказался об игроках, отказывающихся давать флеш-интервью.

«Проблема ли, что некоторые футболисты отказываются от флеш-интервью? Для меня это большой внутренний конфликт. Я смотрю на корреспондентов, которые и в снег, и в дождь ждут уважаемых звезд медиафутбола, чтобы поинтересоваться у них для зрителя о том, что, как нам кажется, может быть интересным.

Одного посылают, второго посылают. Хуже – когда это делают в адрес девушек. Я просто не понимаю ни мужиков, ни медиафутболистов, которые приходят именно в лигу с приставкой медиа, чтобы сказать, что не будут давать интервью, и ссыкливо убежать в раздевалку.

Мы в понедельник опубликуем список вот этих вот ссыкунов, который образовался с 1-го по 5-й тур. Пусть, во-первых, им будет стыдно, во-вторых, они все заплатят штрафы, в-третьих – я не допущу их до матчей, пока они не оплатят штрафы. Жестко? Да мне ##### [без разницы]», – заявил президент Winline Медиалиги .