«Эгриси» встретится с «Ромой» в 3-м туре Кубка Надежды

«Эгриси» и «Рома» сыграют в 3-м туре Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

Кубок Надежды, 3-й тур 13 сентября, пятница «Эгриси » – «Рома » – 21:00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское .