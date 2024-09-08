Азамат выложил фото с Масляковым: «Спасибо за все! Вечная память»
Азамат Мусагалиев попрощался с Александром Масляковым
Сегодня не стало телеведущего Александра Маслякова.
«Спасибо за все, Александр Васильевич! Вечная память», – написал президент ФК «10».
Азамат – фронтмен команды КВН «Камызяки». Команда выступала в КВН с 2009 по 2015 год, в Высшей лиге – с 2013 по 2015-й. В 2015-м «Камызяки» стали чемпионами Высшей лиги КВН.
Александр Васильевич Масляков – телеведущий, руководитель и ведущий телепередачи «КВН.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Азамата Мусагалиева
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