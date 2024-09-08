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Азамат выложил фото с Масляковым: «Спасибо за все! Вечная память»

Азамат Мусагалиев попрощался с Александром Масляковым

Сегодня не стало телеведущего Александра Маслякова. 

«Спасибо за все, Александр Васильевич! Вечная память», – написал президент ФК «10».

Азамат – фронтмен команды КВН «Камызяки». Команда выступала в КВН с 2009 по 2015 год, в Высшей лиге – с 2013 по 2015-й. В 2015-м «Камызяки» стали чемпионами Высшей лиги КВН.

Александр Васильевич Масляков – телеведущий, руководитель и ведущий телепередачи «КВН.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Азамата Мусагалиева
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