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«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа

Франк Артига оскорбил судью в перерыве матча «Химки» – «БроукБойз»

Главный тренер «Химок» подошел к арбитру Владимиру Воробьеву, работавшему на матче «Химки» – «БроукБойз», что-то высказал ему на испанском и выкрикнул в его сторону: «Puta!»

Диалог произошел на глазах у рэпера Гуфа, который выступил на игре в рамках шоу-программы.

«Химки» победили «БроукБойз» (2:0) в рамках Суперкубка VK Видео. В перерыве матча выступил Гуф, а по окончанию игры – Кассета.

Суперкубок VK Видео планируют сделать ежегодным турниром, где играют победитель весеннего сезона Медиалиги и чемпион прошедшего сезона Первой лиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
брань
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoФранк Артига
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141 минуту назад
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