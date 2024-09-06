«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
Франк Артига оскорбил судью в перерыве матча «Химки» – «БроукБойз»
Главный тренер «Химок» подошел к арбитру Владимиру Воробьеву, работавшему на матче «Химки» – «БроукБойз», что-то высказал ему на испанском и выкрикнул в его сторону: «Puta!»
Диалог произошел на глазах у рэпера Гуфа, который выступил на игре в рамках шоу-программы.
«Химки» победили «БроукБойз» (2:0) в рамках Суперкубка VK Видео. В перерыве матча выступил Гуф, а по окончанию игры – Кассета.
Суперкубок VK Видео планируют сделать ежегодным турниром, где играют победитель весеннего сезона Медиалиги и чемпион прошедшего сезона Первой лиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости