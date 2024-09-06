«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа

Франк Артига оскорбил судью в перерыве матча «Химки» – «БроукБойз»

Главный тренер «Химок» подошел к арбитру Владимиру Воробьеву, работавшему на матче «Химки » – «БроукБойз », что-то высказал ему на испанском и выкрикнул в его сторону: «Puta!»

Диалог произошел на глазах у рэпера Гуфа, который выступил на игре в рамках шоу-программы.

«Химки» победили «БроукБойз» (2:0) в рамках Суперкубка VK Видео. В перерыве матча выступил Гуф, а по окончанию игры – Кассета.

Суперкубок VK Видео планируют сделать ежегодным турниром, где играют победитель весеннего сезона Медиалиги и чемпион прошедшего сезона Первой лиги .