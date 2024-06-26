«Пока для нас нет другого сценария. То же поле, тот же дождь, тот же результат. Такое бывает вообще?» Эмоции Мусагалиева после вылета ФК «10» из МФЛ-5

Азамат Мусагалиев высказался после вылета ФК «10» из МФЛ-5.

ФК «10» проиграл Fight Nights (1:1, 2:3 Б) в стадии уайлд-кард пятого сезона Winline Медиалиги и покинул турнир.

«Может быть, эта игра вообще не для нас?

Получается, что для нас пока нет другого сценария. Ну, вот так. Вы сами мне несколько раз говорили: «Это футбол, это футбол». Ну, вот он этот футбол, ##### (блин).

Как будто мы не знаем, что это футбол. Как вообще такое может быть, что то же поле, тот же дождь, тот же результат?

Я не понимаю, такое бывает вообще? Это же первый раз только с нами это произошло», – сказал президент ФК «10».