Алишер, Гаучо и Пича – в символической сборной ответных четвертьфиналов Winline Медиалиги
Алишер Рахимов в 5-й раз попал в символическую сборную в этом сезоне Winline МФЛ.
Символическая сборная ответных четвертьфиналов Медиалиги
Вратарь: Кувалда («БроукБойз»);
Защитники: Киря («БроукБойз»), Гудай (2Drots), Илья Давыдов («БроукБойз»), Егор Лысов (Fight Nights);
Полузащитники: Эль Матадор (Fight Nights), Аба (Fight Nights), Алишер Рахимов («БроукБойз»), Пича («Амкал»);
Нападающие: Степан Костюков («Амкал»), Гаучо (2Drots).
В скобках – количество попаданий в сборную в этом сезоне.
Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.