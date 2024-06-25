Алишер, Гаучо и Пича – в символической сборной ответных четвертьфиналов Winline Медиалиги

Алишер Рахимов в 5-й раз попал в символическую сборную в этом сезоне Winline МФЛ.

Символическая сборная ответных четвертьфиналов

Вратарь: Кувалда («БроукБойз»);

Защитники: Киря («БроукБойз»), Гудай (2Drots), Илья Давыдов («БроукБойз»), Егор Лысов (Fight Nights);

Полузащитники: Эль Матадор (Fight Nights), Аба (Fight Nights), («БроукБойз»), Пича («Амкал»);

Нападающие: Степан Костюков («Амкал»), (2Drots).

В скобках – количество попаданий в сборную в этом сезоне.

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.