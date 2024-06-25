Алишер, Гаучо и Пича – в символической сборной ответных четвертьфиналов Winline Медиалиги

Теги «Гудай» Денис Гудаев «Аба» Абдулла Абациев Сергей Киряков «Пича» Максим Пичугин 1998 Степан Костюков Winline Медиалига Гаучо Илья Давыдов «Эль Матадор» Эмирхан Таривердиев Алишер Рахимов Виктор Щекочихин Егор Лысов Медиафутбол

Алишер Рахимов в 5-й раз попал в символическую сборную в этом сезоне Winline МФЛ.

Символическая сборная ответных четвертьфиналов Медиалиги

Вратарь: Кувалда («БроукБойз»);

Защитники: Киря («БроукБойз»), Гудай (2Drots), Илья Давыдов («БроукБойз»), Егор Лысов (Fight Nights);

Полузащитники: Эль Матадор (Fight Nights), Аба (Fight Nights), Алишер Рахимов («БроукБойз»), Пича («Амкал»);

Нападающие: Степан Костюков («Амкал»), Гаучо (2Drots).

В скобках – количество попаданий в сборную в этом сезоне.

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.

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