Илья Балакирев: «Матч «Чисто Питер» – GOATS под большим вопросом, ведь у Гуди конкретные проблемы»

Илья Балакирев заявил, что «Чисто Питер» не сыграет с GOATS в Санкт-Петербурге.

«Закончил выступление в челлендже МФЛ и погрузился в новости. Наш матч с под большим вопросом, ведь у Гуди конкретные проблемы.

Надо включать голову, когда обманываешь лигу и наносишь нелегального спонсора на четвертый тур. Уже попадались на подобном, но Диме все равно на негативный опыт.

Можно было бы снимать по одному очку с GOATS каждый матч с этим спонсором, но тогда мы отчасти оправдаем их поступок.

В этой истории больше всего жалко лигу. Отдали слот той команде, которая их подставила в очередной раз. Наш матч уже точно не состоится в Питере, хотя мы очень хотели. Более того, он и сам под вопросом. Несомненно, это повлияет на расклады в группе», – заявил руководитель « ».

Речь идет о титульном партнере GOATS, запрещенном на территории РФ. Президент « » назвал спонсора «Козлов» «финансовой пирамидой, совмещенной с криптобиржей и казино».