Илья Балакирев: «Матч «Чисто Питер» – GOATS под большим вопросом, ведь у Гуди конкретные проблемы»
Илья Балакирев заявил, что «Чисто Питер» не сыграет с GOATS в Санкт-Петербурге.
«Закончил выступление в челлендже МФЛ и погрузился в новости. Наш матч с GOATS под большим вопросом, ведь у Гуди конкретные проблемы.
Надо включать голову, когда обманываешь лигу и наносишь нелегального спонсора на четвертый тур. Уже попадались на подобном, но Диме все равно на негативный опыт.
Можно было бы снимать по одному очку с GOATS каждый матч с этим спонсором, но тогда мы отчасти оправдаем их поступок.
В этой истории больше всего жалко лигу. Отдали слот той команде, которая их подставила в очередной раз. Наш матч уже точно не состоится в Питере, хотя мы очень хотели. Более того, он и сам под вопросом. Несомненно, это повлияет на расклады в группе», – заявил руководитель «Чисто Питер».
Речь идет о титульном партнере GOATS, запрещенном на территории РФ. Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров назвал спонсора «Козлов» «финансовой пирамидой, совмещенной с криптобиржей и казино».