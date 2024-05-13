Бигги подписал новый контракт с 2Drots: «Похоже, переход в «Родину Медиа» сорвался»
2Drots и Биг Смоук продлили контракт .
Несколько недель назад Жека сообщил, что Бигги может покинуть команду.
Однако сегодня президент 2D выложил ролик, в котором Биг Смоук подписывает контракт с 2D и говорит: «Похоже, переход в «Родину Медиа» сорвался».
«Теперь главное, чтобы Арчи не узнал детали контракта и это не надломило коллектив», – прокомментировал видео сам Жека.
Биг Смоук – постоянный участник 2Drots. Он присоединился к проекту в 2020 году.