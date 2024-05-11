Lotus и «Деньги Рокетов» играют в первом матче игрового дня Медиалиги
Lotus и «Деньги Рокетов» играют в 4-м туре Winline Медиалиги.
11 мая, суббота
Lotus – «Деньги Рокетов» – 0:1 (первый тайм)
Lotus (основной состав): Макушин, Скорых, Атаев, Большунов, Турик, Хайруллин, Юрьев, Ахриев, Эллаи, Старостин, Золотарев.
«Деньги Рокетов» (основной состав): Печа, Дзиов, Вобла, Алхаммали, Билейд, Гиголаев, Джамалутдинов, Алхибеши, Черчесов, Буланов, Минченков.
Гол: 0:1 – Дзиов (19’).
Матч проходит в Москве, на стадионе «Москвич».