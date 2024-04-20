Дебют сборной России по медиафутболу может пройти совместно с товарищеским матчем России и Беларуси 5 июня

Теги Сборная России по футболу сборная Беларуси по футболу товарищеские матчи (сборные) товарищеские матчи (прочее) Winline Медиалига Николай Осипов Чемпионат мира по медиафутболу Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, когда состоится дебют сборной России по медиафутболу.

– Если состоится чемпионат мира по медиафутболу, то на нем может сыграть сборная Беларуси. Это правда?

– Да. 5 июня Минск примет матч сборных Беларуси и России по футболу. Есть предварительная договоренность, что и дебют медийных сборных России и Беларуси может пройти совместно с этой игрой.

Карпин приведет свою сборную сразиться в преддверии чемпионата Европы, куда ни мы, ни белорусы не квалифицировались по определенным причинам.

Сделаем свой праздник футбола для наших болельщиков, – рассказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Ранее сообщалось, что ЧМ по медиафутболу может пройти в ноябре 2024 года. Потенциальное место проведения – ОАЭ или Китай.

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