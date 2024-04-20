Дебют сборной России по медиафутболу может пройти совместно с товарищеским матчем России и Беларуси 5 июня

Николай Осипов рассказал, когда состоится дебют сборной России по медиафутболу.

– Если состоится чемпионат мира по медиафутболу, то на нем может сыграть сборная Беларуси. Это правда?

– Да. 5 июня Минск примет матч сборных Беларуси и России по футболу. Есть предварительная договоренность, что и дебют медийных сборных России и Беларуси может пройти совместно с этой игрой.

Карпин приведет свою сборную сразиться в преддверии чемпионата Европы, куда ни мы, ни белорусы не квалифицировались по определенным причинам.

Сделаем свой праздник футбола для наших болельщиков, – рассказал президент в интервью корреспонденту Спортса Илье Ковалеву.

Ранее сообщалось, что ЧМ по медиафутболу может пройти в ноябре 2024 года. Потенциальное место проведения – ОАЭ или Китай.