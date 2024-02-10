Василий Уткин: «Огромное количество комментаторов засыпало в эфире. В НХЛ это за каждым числится»
Василий Уткин вспомнил, как заснул во время комментирования матча.
– Талант комментатора состоит из двух качеств: это фантазия и реакция.
– А когда вы уснули во время эфира, это была реакция?
– Это просто очень знаменитый момент. На самом деле огромное количество комментаторов засыпало в эфире. За каждым комментатором НХЛ это числится.
Такое случается. Бывает, человек взял на себя много работы и переутомился.
– Это было круто.
– Я не знаю. Я никогда этого не слышал.
– Обратную реакцию?
– Как это обратную реакцию? Меня уволили. Сначала отстранили от эфиров, а потом был испытательный срок, что само по себе забавно, ведь я 22 года работал комментатором, а последние лет шесть вообще был боссом на «НТВ Плюс».
Я не считаю, что это хорошо. Конечно, это была ошибка, – сказал руководитель «Эгриси» в подкасте футболиста «Титана» Кирилла Бирюкова.
Даже если матч прям очень скучный, ты можешь находить какие-нибудь истории, развлекать самого себя какими-нибудь шутками, а заодно и развлекать зрителя. И сам же Вася часто таким занимался. Это надо прям капитально не выспаться перед матчем, что уже само по себе верх непрофессионализма.
Без какого то негатива, то просто обьективно, люди ЗА РУЛЕМ засыпают и разбиваются. ЗА РУЛЕМ. Когда заснул - считай разбился. О чем вообще можно говорить, когда человек сидит не в кресле едущей на бешеной скорости железной банки, а в уютной теплой студии разговаривая под футбольный матч. Люди, безусловно, разные м я вам верю, что вы не засыпали. Но ничего удивительного в этом нет
Хватит ####### [наговаривать] на Уткина, я такое наблюдал у совершенно трезвых уставших людей.