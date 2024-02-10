Василий Уткин: «Огромное количество комментаторов засыпало в эфире. В НХЛ это за каждым числится»

Василий Уткин вспомнил, как заснул во время комментирования матча.

– Талант комментатора состоит из двух качеств: это фантазия и реакция.

– А когда вы уснули во время эфира, это была реакция?

– Это просто очень знаменитый момент. На самом деле огромное количество комментаторов засыпало в эфире. За каждым комментатором НХЛ это числится.

Такое случается. Бывает, человек взял на себя много работы и переутомился.

– Это было круто.

– Я не знаю. Я никогда этого не слышал.

– Обратную реакцию?

– Как это обратную реакцию? Меня уволили. Сначала отстранили от эфиров, а потом был испытательный срок, что само по себе забавно, ведь я 22 года работал комментатором, а последние лет шесть вообще был боссом на « ».

Я не считаю, что это хорошо. Конечно, это была ошибка, – сказал руководитель « » в подкасте футболиста « » Кирилла Бирюкова.