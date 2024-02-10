Василий Уткин: «Огромное количество комментаторов засыпало в эфире. В НХЛ это за каждым числится»

Теги Василий Уткин телевидение НТВ-Плюс «Биря» Кирилл Бирюков Матч ТВ Эгриси ЛФК «Титан» Медиафутбол

Василий Уткин вспомнил, как заснул во время комментирования матча.

– Талант комментатора состоит из двух качеств: это фантазия и реакция.

– А когда вы уснули во время эфира, это была реакция?

– Это просто очень знаменитый момент. На самом деле огромное количество комментаторов засыпало в эфире. За каждым комментатором НХЛ это числится.

Такое случается. Бывает, человек взял на себя много работы и переутомился.

– Это было круто.

– Я не знаю. Я никогда этого не слышал.

– Обратную реакцию?

– Как это обратную реакцию? Меня уволили. Сначала отстранили от эфиров, а потом был испытательный срок, что само по себе забавно, ведь я 22 года работал комментатором, а последние лет шесть вообще был боссом на «НТВ Плюс».

Я не считаю, что это хорошо. Конечно, это была ошибка, – сказал руководитель «Эгриси» в подкасте футболиста «Титана» Кирилла Бирюкова.

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36 комментариев
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Я работал комментатором много лет. В упор не понимаю, как можно уснуть в эфире.
Даже если матч прям очень скучный, ты можешь находить какие-нибудь истории, развлекать самого себя какими-нибудь шутками, а заодно и развлекать зрителя. И сам же Вася часто таким занимался. Это надо прям капитально не выспаться перед матчем, что уже само по себе верх непрофессионализма.
+20
-5
+15
Ответ Сергей Иванов
Я работал комментатором много лет. В упор не понимаю, как можно уснуть в эфире. Даже если матч прям очень скучный, ты можешь находить какие-нибудь истории, развлекать самого себя какими-нибудь шутками, а заодно и развлекать зрителя. И сам же Вася часто таким занимался. Это надо прям капитально не выспаться перед матчем, что уже само по себе верх непрофессионализма.
В любой профессии приходить на работу невыспавшимся непрофессионально, но мы же приходим, так что здесь я бы не стал Уткина обвинять, а по поводу того, чтобы заснуть, я думаю, он впал в некое пограничное состояние между сном и бодроствованием, когда ты вроде бы и не спишь, глаза открыты, и даже что-то можешь делать (стоять, шевелить руками), но голова не работает напрочь, у меня один раз такое состояние было, я действительно несколько минут как будто спал, не помню, как они прошли, но по словам других, я просто стоял и смотрел в одну точку
+11
0
+11
Ну, судя по тому, что он там нёс в прямом эфире, он не просто заснул ;)
+11
-1
+10
Звучит двусмысленно. Не совсем понятно что Василий считает ошибкой - то,что заснул во время эфира или то, как его за это наказали
+12
-3
+9
Ответ Тиджани Бабангида
Звучит двусмысленно. Не совсем понятно что Василий считает ошибкой - то,что заснул во время эфира или то, как его за это наказали
Фишка Васи - его всегда можно понимать как минимум в двух смыслах. Поэтому он не только отталкивает, но и располагает многих.
+9
0
+9
Сон комментатора не самое большое зло. Большее зло, когда зритель засыпает под комментарии комментатора 😂
+8
-1
+7
Ответ Тиджани Бабангида
Звучит двусмысленно. Не совсем понятно что Василий считает ошибкой - то,что заснул во время эфира или то, как его за это наказали
У Василия всегда прав Василий
+7
0
+7
Ответ Сергей Иванов
Я работал комментатором много лет. В упор не понимаю, как можно уснуть в эфире. Даже если матч прям очень скучный, ты можешь находить какие-нибудь истории, развлекать самого себя какими-нибудь шутками, а заодно и развлекать зрителя. И сам же Вася часто таким занимался. Это надо прям капитально не выспаться перед матчем, что уже само по себе верх непрофессионализма.
Там тамада или комментатор?
+6
-2
+4
Ответ onegin2007
Прославился во сне)
Проснулся знаменитым....
+3
0
+3
Только Байер - Барселона не в 2 ночи шел в отличие от НХЛ
+4
-1
+3
Прославился во сне)
+2
0
+2
Так в НХЛ матчи глубокой ночью, а не в ~22 по мск
+2
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+2
Ответ Домоседов
В любой профессии приходить на работу невыспавшимся непрофессионально, но мы же приходим, так что здесь я бы не стал Уткина обвинять, а по поводу того, чтобы заснуть, я думаю, он впал в некое пограничное состояние между сном и бодроствованием, когда ты вроде бы и не спишь, глаза открыты, и даже что-то можешь делать (стоять, шевелить руками), но голова не работает напрочь, у меня один раз такое состояние было, я действительно несколько минут как будто спал, не помню, как они прошли, но по словам других, я просто стоял и смотрел в одну точку
Однозначно согласен. Вроде смотришь на экран, а звуков уже нет, тепло так на душе, и вроде солнышко и птички поют. А потом - раз, и в реальность. И:"ты че, бухой?". А там и близко нет.
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Уткин к тому времени поймал звезду. Не знаю, устал он от комментирования и хотел большего или просто "зажрался". Но очень хорошо помню как он в то время хорошо комментировал матчи ЛЧ между топовыми командами. И как он откровенно забивал болт на матчах с андердогами, банально не утруждал себя изучить состав команды которая скорее всего не выйдет из группы. И это было жалко
+3
-2
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“Российские эстафетники…»
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Ответ Сергей Иванов
Я работал комментатором много лет. В упор не понимаю, как можно уснуть в эфире. Даже если матч прям очень скучный, ты можешь находить какие-нибудь истории, развлекать самого себя какими-нибудь шутками, а заодно и развлекать зрителя. И сам же Вася часто таким занимался. Это надо прям капитально не выспаться перед матчем, что уже само по себе верх непрофессионализма.
Чёт я не слышал такого комментатора Сергея Иванова.
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Ответ Сергей Иванов
Я работал комментатором много лет. В упор не понимаю, как можно уснуть в эфире. Даже если матч прям очень скучный, ты можешь находить какие-нибудь истории, развлекать самого себя какими-нибудь шутками, а заодно и развлекать зрителя. И сам же Вася часто таким занимался. Это надо прям капитально не выспаться перед матчем, что уже само по себе верх непрофессионализма.
Лол. Аргумент из серии: "Не понимаю, как можно засыпать по часу. Я вот ложусь и за 5 минут вырубаюсь".

Без какого то негатива, то просто обьективно, люди ЗА РУЛЕМ засыпают и разбиваются. ЗА РУЛЕМ. Когда заснул - считай разбился. О чем вообще можно говорить, когда человек сидит не в кресле едущей на бешеной скорости железной банки, а в уютной теплой студии разговаривая под футбольный матч. Люди, безусловно, разные м я вам верю, что вы не засыпали. Но ничего удивительного в этом нет
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Ответ leon01
я вот когда не спиться наш футбол смотрю...на 21ой минуте...обычно помогает)
СпитЬся под наш футбол вполне реально
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Ответ unreality
Ну, судя по тому, что он там нёс в прямом эфире, он не просто заснул ;)
Когда ты устал насмерть, но спать нельзя, при этом нужно ещё и что-то говорить, именно так выглядит пограничное состояние засыпающего (и говорящего при этом) человека.
Хватит ####### [наговаривать] на Уткина, я такое наблюдал у совершенно трезвых уставших людей.
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Ответ Recreated
Они бывают в воскресные дни и в 20:00 и в 21:00 и в 22:00 по мск.!
Подозреваю что Василий все же имел в виду самый поздний слот)
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Ответ Илья Белов
Так в НХЛ матчи глубокой ночью, а не в ~22 по мск
Они бывают в воскресные дни и в 20:00 и в 21:00 и в 22:00 по мск.!
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Ответ Илья Белов
Так в НХЛ матчи глубокой ночью, а не в ~22 по мск
Я о том же, кто комментирует НХЛ простительно от части…
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Ответ Мистер Блин
он,по всей видимости, очень много эфиров брал, это раз, во вторых много кушает , это тоже располагает ко сну)
Есть можно и в эфире, кстати. Тот же Андронов спокойно жрал в эфирах НХЛ на яндексе и рыгал на сектанте или виасате, не помню где американский футбол показывали. Это школа НТВ-Плюс
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Ответ Сергей Иванов
Я работал комментатором много лет. В упор не понимаю, как можно уснуть в эфире. Даже если матч прям очень скучный, ты можешь находить какие-нибудь истории, развлекать самого себя какими-нибудь шутками, а заодно и развлекать зрителя. И сам же Вася часто таким занимался. Это надо прям капитально не выспаться перед матчем, что уже само по себе верх непрофессионализма.
Вбил в гугель "Сергей Иванов комментатор" - ничего не нашёл.
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Ответ Сергей Иванов
Я работал комментатором много лет. В упор не понимаю, как можно уснуть в эфире. Даже если матч прям очень скучный, ты можешь находить какие-нибудь истории, развлекать самого себя какими-нибудь шутками, а заодно и развлекать зрителя. И сам же Вася часто таким занимался. Это надо прям капитально не выспаться перед матчем, что уже само по себе верх непрофессионализма.
он,по всей видимости, очень много эфиров брал, это раз, во вторых много кушает , это тоже располагает ко сну)
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Когда Васе нужно себя оправдать любые отмазки подходят.
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Если все комментаторы засыпают, то с таким же успехом можно было поставить вместо Васи какого-нибудь условного Ригобера Сонга комментировать...Как говорится, если не видно разницы, то зачем платить больше?
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Честно говоря, если не какие-нибудь джентльменские акты «Спартака», то я просто не понимаю, что можно противопоставить громокипящести этого углового!
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