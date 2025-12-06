Хавбек ФК «10» Мусагалиева Назар готов подраться с капитаном «Алании» Багой: «Несколько лет назад я тебе уже зарядил с локтя, пора это сделать за деньги»

Назар готов провести бой с Аланом Багаевым.

Хавбек ФК «10» Азамата Мусагалиева Назар готов подраться с защитником «Алании » Аланом Багаевым.

Ранее Бага заявил , что готов провести бой с Назаром.

«Бага, несколько лет назад с локтя я тебе уже зарядил, пора это сделать за деньги.

Камил Гаджиев , готовьте контракт!» – написал хавбек ФК «10».

Напомним, промоушен Fight Nights проведет бойцовский турнир «Медиафутбол против всех» в марте 2026 года.