Пилот самолета поздравил сборную Медиалиги с победой в матче с ФНЛ. Сборная МФЛ проиграла 1:4

Пилот поздравил сборную Медиалиги с победой в матче, хотя она проиграла 1:4.

Пилот самолета, на котором возвращалась сборная WINLINE Медиалиги , поздравил команду с несуществующей победой. «Поздравляем сборную Медиалиги с победой в матче. Благодарим победителей, что они выбирают нашу компанию», – сказал пилот самолета. Сборная WINLINE Медиалиги проиграла сборной ФНЛ в матче в Абхазии (1:4). ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем