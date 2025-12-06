Пилот самолета поздравил сборную Медиалиги с победой в матче с ФНЛ. Сборная МФЛ проиграла 1:4
Пилот поздравил сборную Медиалиги с победой в матче, хотя она проиграла 1:4.
Пилот самолета, на котором возвращалась сборная WINLINE Медиалиги, поздравил команду с несуществующей победой.
«Поздравляем сборную Медиалиги с победой в матче. Благодарим победителей, что они выбирают нашу компанию», – сказал пилот самолета.
Сборная WINLINE Медиалиги проиграла сборной ФНЛ в матче в Абхазии (1:4).
ФНЛ вынесла Медиалигу по ее правилам: с буллитами перед матчем и чистым временем
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Winline Media League
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости