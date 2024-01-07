Дуб об уходе из «Амкала»: «Могли бы дать шанс. Видимо, не зацепил, не проявил себя»

Нападающий Дуб прокомментировал уход из «Амкала».

– Согласен с решением тренерского штаба?

– Отчасти да, отчасти нет. Могли бы дать шанс, посмотреть еще. Но совместно пришли к такому решению. Верю, что это пойдет мне на пользу.

Никаких предпосылок [что я покину « »] не было. Я вроде наигрывался. Видимо, не зацепил, не проявил должным образом себя. Хотя проявить себя было тяжеловато. Как будто можно было дать шансик. Сейчас уже нет смысла это обсуждать, ничего страшного, двигаемся дальше.

– Предложения поступали?

– Из «Реала» уже звонят. Если серьезно, какие-то предложения есть, но пока не буду раскрывать всех карт, – сказал Кирилл Дубников.