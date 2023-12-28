«Не прошел дресс-код». Уткин о приглашении на вечеринку Ивлеевой

Теги Василий Уткин происшествия Эгриси Настя Ивлеева Winline Медиалига Медиафутбол

Василий Уткин ответил на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.

– Сколько раз у вас были мысли распустить свою команду?

– Мыслей распустить нет. Как раз наоборот. Нужно всего лишь понимать, могу я это себе позволить или нет. Тьфу-тьфу, пока справляемся.

– Будете заходить в Медиалигу? Какие задачи перед собой ставите?

– «Эгриси» в МФЛ. Пока не выгоняли, чего заходить-то? Мы там. Задача всегда одинаковая – победа в ближайшем матче. Вот и все.

– Почему вы постоянно говорите про удачу в матчах «Эгриси»? Это как-то связано с тем, что у вас команда «пацанов с района», а не профессиональных игроков, которые полагаются на мастерство, а не удачу?

– Сразу видно неспортсмена. Спортсменов, которые не надеются на удачу, просто не существует. Чем профессиональнее спортсмен, тем, как правило, сильнее надеется. Знаешь, почему?

Никто не выигрывает всегда. Мастерство в том, чтоб забить, условно говоря, 9 из 10. Но никто не знает, на какой момент придется промах – при счете 5:0 в твою пользу или в решающем пенальти финала ЧМ. Все имеют свои приметы.

– Как проходит ваше похудение?

– Оно давно прошло.

– Василий, вас не звали на вечеринку Ивлеевой?

– Звали. Я не прошел дресс-код, – написал Уткин.

Вечеринка, которую устроила телеведущая Настя Ивлеева, прошла в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Ее первый день прошел в ночь на четверг.

Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. Рэпер Vacio пришел на вечеринку в одном носке, а затем был арестован на 15 суток. Впоследствии многие из участников вечеринки извинились за участие в ней.

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17 комментариев
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Вася на голой вечеринке Ивлеевой - зрелище не для слабонервных. Фильм ужасов, не иначе
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+9
Ответ Drob003
Вася на голой вечеринке Ивлеевой - зрелище не для слабонервных. Фильм ужасов, не иначе
ну Милявская то ещё " зрелище"
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Не прошел в дверь.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты рано начал писать комменты, твое время еще не пришло.
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Уткин бы не пролез в дверь.
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просто не прошел
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Помню Васю на одной вечеринке, «Звездные войны» кажется называлась
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Ответ QWertY
Помню Васю на одной вечеринке, «Звездные войны» кажется называлась
Там с ним чето еще женщина была с цепями на привязи, жоский перформанс был
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Ответ savik-A.M.
ну Милявская то ещё " зрелище"
Она давно в этом образе. Подхватила выпавшее у Шуры знамя 🤷🏻‍♂️
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Ответ Eric_Cartman
Она давно в этом образе. Подхватила выпавшее у Шуры знамя 🤷🏻‍♂️
с рождения, видимо
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Ответ Pasta
Голого толстого Уткина на эту вечеринку фриков - было бы идеально.
да, он бы был жирной вишенкой на торте))
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