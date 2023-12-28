«Не прошел дресс-код». Уткин о приглашении на вечеринку Ивлеевой

Василий Уткин ответил на вопросы подписчиков в своем телеграм-канале.

– Сколько раз у вас были мысли распустить свою команду?

– Мыслей распустить нет. Как раз наоборот. Нужно всего лишь понимать, могу я это себе позволить или нет. Тьфу-тьфу, пока справляемся.

– Будете заходить в Медиалигу? Какие задачи перед собой ставите?

– «Эгриси» в МФЛ. Пока не выгоняли, чего заходить-то? Мы там. Задача всегда одинаковая – победа в ближайшем матче. Вот и все.

– Почему вы постоянно говорите про удачу в матчах «Эгриси»? Это как-то связано с тем, что у вас команда «пацанов с района», а не профессиональных игроков, которые полагаются на мастерство, а не удачу?

– Сразу видно неспортсмена. Спортсменов, которые не надеются на удачу, просто не существует. Чем профессиональнее спортсмен, тем, как правило, сильнее надеется. Знаешь, почему?



Никто не выигрывает всегда. Мастерство в том, чтоб забить, условно говоря, 9 из 10. Но никто не знает, на какой момент придется промах – при счете 5:0 в твою пользу или в решающем пенальти финала ЧМ. Все имеют свои приметы.

– Как проходит ваше похудение?

– Оно давно прошло.

– Василий, вас не звали на вечеринку Ивлеевой?

– Звали. Я не прошел дресс-код, – написал Уткин.

Вечеринка, которую устроила телеведущая Настя Ивлеева, прошла в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Ее первый день прошел в ночь на четверг.

Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. Рэпер Vacio пришел на вечеринку в одном носке, а затем был арестован на 15 суток. Впоследствии многие из участников вечеринки извинились за участие в ней.