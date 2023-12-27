Уткин о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Показала, как жизнь далека от сказки. В сказке носок подарил свободу, а в жизни тот, кто пришел в одном носке, сел на 15 суток»

Теги Василий Уткин происшествия Ксения Собчак ахахаха Настя Ивлеева Футбол

Василий Уткин высказался о вечеринке, которую устроила Настя Ивлеева.

Вечеринка, которую устроила телеведущая Настя Ивлеева, прошла в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Ее первый день прошел в ночь на четверг.

Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. Рэпер Vacio пришел на вечеринку в одном носке, а затем был арестован на 15 суток. Впоследствии многие из участников вечеринки извинились за участие в ней.

«Печальная «голая» вечеринка показала, как жизнь далека от сказки. 

В сказке одному подарили носок, всего один носок – и он получил свободу («Добби свободен!» (с))

А в жизни парень пришел на вечеринку в таком же одном носке, и сел, пока на 15 суток.

Сказка ложь, и никакого намека в ней нет», – написал Уткин.

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87 комментариев
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Абсолютно спокойно отношусь к Ивлеевой
Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём
Это просто треш
+73
-30
+43
И как же все эти персонажи с вечеринки быстренько переоделись во главе с Филей. Было смешно.
+40
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+39
Ответ Андрей Никитин99
Абсолютно спокойно отношусь к Ивлеевой Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём Это просто треш
В самых свободных странах есть правила приличия.
Вот давеча парочка радужных занялась сексом в одном из зданий сената США. Одного сразу уволили из аппарата сенатора (второй вообще посторонний), и обоим теперь светит вполне конкретный срок: до 10 лет.
Они тоже, от большого ума, сняли всё и выложили.
Так и здесь: да делайте, что хотите, хоть ########### все, но только не нужно это на обозрение выкладывать.
А так - вот и репутационный ущерб, и рекламодатели сказали: "давай, до свидания"
+29
-10
+19
Так или иначе все "голожопики" что-то потеряют.
Рекламные контракты, концерты, место в ТВ-эфире...
Только неприкасаемая Ксюха выйдет сухой из воды.
+17
-3
+14
Ответ Ебздрогыч
А что не так было в этой вечеринке (ну, кроме фоток Лолиты, это действительно страшно)? Будто у селеб они обычно максимально целомудренные были, а тут с цепи сорвались. Но все наше сообщество доносчиков-патриотов, поборников нравственности прям поднялось на смертный бой с нечистью
А разве кто-то доносил? Они сами слили это в сеть. Непопятно какой реакции они ожидали, что их похвалят?
+16
-3
+13
То что там было глупо, пошло и позорно. Но еще позорнее все эти патриотические истерики и травля по поводу этого.
+23
-11
+12
Ответ Андрей Никитин99
Абсолютно спокойно отношусь к Ивлеевой Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём Это просто треш
Трэш - это то, что было там. Дичь полнейшая. Искусство, #####!
+13
-1
+12
Ответ Андрей Никитин99
Абсолютно спокойно отношусь к Ивлеевой Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём Это просто треш
Самое интересное еще впереди!
+14
-6
+8
Ответ Андрей Никитин99
Абсолютно спокойно отношусь к Ивлеевой Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём Это просто треш
Вангую после разрыва рекламных контрактов с Ивлеевой, она станет очередным гостем Дудя и будет вещать из-за границы про плохую Россию где "творческих" людей всячески притесняют и подвергают травле.
+7
-1
+6
Инструкция для "илиты":
1. носок надевают на ногу, а не на ###.
2. -тся и -ться пишутся по простому и незатейливому правилу.
+9
-3
+6
Ответ Андрей Никитин99
Абсолютно спокойно отношусь к Ивлеевой Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём Это просто треш
ты сейчас про мобилизацию на украине?
+6
-1
+5
Либералы всполошились.
Сегодня мы все Ивлеевы ©
+10
-7
+3
Ответ Антон Фалафель
И как же все эти персонажи с вечеринки быстренько переоделись во главе с Филей. Было смешно.
А кто от кормушки хочет открываться ,ну все то знают что эти особи из себя представляют
+3
0
+3
Ответ Андрей Никитин99
Абсолютно спокойно отношусь к Ивлеевой Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём Это просто треш
Что тоталитарного наказывать за такую дичь? Все по делу.В нормальном государстве не место для таких вечеринок
+7
-4
+3
Ответ Ебздрогыч
А что не так было в этой вечеринке (ну, кроме фоток Лолиты, это действительно страшно)? Будто у селеб они обычно максимально целомудренные были, а тут с цепи сорвались. Но все наше сообщество доносчиков-патриотов, поборников нравственности прям поднялось на смертный бой с нечистью
Да только за фотографии Лолиты и Ксюшади - всем минимум по 15 суток!
+4
-1
+3
Как либералы защищают этот сброд, это прям забавно ))
Устроили пир во время чумы, фотки за каким-то хреном выложили, понимая какую это реакцию вызовет, а теперь дружно извиняются, а кто-то вообще там "мимо проходил" ))
Делайте, что хотите между собой, но зачем это общественности показывать, тем более в такое время?
+26
-24
+2
Ответ Sobachkin
Вот и сказать нечего.
Кекаю просто с борца с режимом))
Из Грузии борется с Путиным на спортивном сайте))
+2
0
+2
Вася это Хагрид или все-таки Дурсли?
+3
-1
+2
Ответ Андрей Никитин99
Абсолютно спокойно отношусь к Ивлеевой Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём Это просто треш
>Тоталитарной стране
>Свободно пишет гадости про Россию на ресурсе депутата, где за это даже поощряют )))
+10
-8
+2
Ответ Андрей Никитин99
Абсолютно спокойно отношусь к Ивлеевой Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём Это просто треш
А в чем тоталиразим?
Хочешь что-то делать,так делай. Зачем показывать? Или по вашему поцелую и долбежка мужик мужика это норма?
+3
-2
+1
Ответ Михаил Рябов
И что, разве она будет не права?
В чем её правота? Выставила антивоенные посты, потом убрала, когда жареным запахло. Как стало понятно, что контракты разорвали, опять выставила. Это называется лицемерие.И таких большинство. Типа если деньги капают, то я за Россию, а если нет, то я против. Проституция в чистом виде.
+3
-2
+1
Ответ Марат Люсьеныч
Комментарий удален модератором
>Закрытая вечеринка
>Фотки по всему интернету от участников
+4
-3
+1
Ответ Ебздрогыч
А что не так было в этой вечеринке (ну, кроме фоток Лолиты, это действительно страшно)? Будто у селеб они обычно максимально целомудренные были, а тут с цепи сорвались. Но все наше сообщество доносчиков-патриотов, поборников нравственности прям поднялось на смертный бой с нечистью
Многие обиделись за то, что их там не было.
+3
-2
+1
Ответ encaro_one
Почему ребенок вдруг посмотрит продукцию 18+? Распространение порнографической продукции среди несовершеннолетних отдельная тема и правонарушение. Если это действие осуществлено, то отдельная статья.
Ну значит у того, кто слил, должна быть статься за распространение.
+2
-1
+1
Ответ Рашпель793
Как либералы защищают этот сброд, это прям забавно )) Устроили пир во время чумы, фотки за каким-то хреном выложили, понимая какую это реакцию вызовет, а теперь дружно извиняются, а кто-то вообще там "мимо проходил" )) Делайте, что хотите между собой, но зачем это общественности показывать, тем более в такое время?
Какое время?
+5
-4
+1
Ответ Sobachkin
Забавно, но видимо скоро поход на пляж надо с государством согласовать. Какие плавки мне нацепить и какой купальник девушке, а то, вдруг посчитают пропагандой ЛГБТ. Кстати по вечеринке завели уже дело по этой статье, если кто не читал... Это просто маразм. Уже вижу как ОМОН винтит нудистов летом, без носка на писюнах
Классика от борца с режимом: сравнивать несравнимое, чтобы защитить свои доводы ))
+6
-5
+1
Ответ Sobachkin
Так ты изучи вопрос, перед написанием комментариев
Какой вопрос? Фрики получили по заслугам и начали извиняться? Если они правы, то нафига извиняются? Аааа, карман оказался под угрозой. Вот дела. Не подумали, однако.
+1
0
+1
Ответ Андрей Никитин99
Абсолютно спокойно отношусь к Ивлеевой Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём Это просто треш
а в чем тоталитаризм ? есть понятие морально этических норм, которые были нарушены, выставив все это в общественное поле.
есть куча стран, где такие вечеринки приветствуются, переезжаете и проводите. никто насильно никого не держит.
+2
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+1
Ответ Dr. Heisenberg
Комментарий удален модератором
Вне конкуренции тут реакция защитников вечеринки)))
Тут даже не в государстве дело, а в полной безвкусице)))
+3
-2
+1
Ответ encaro_one
С чего это? В инстаграм нет доступа из России, там можно и установить ограничение 18+ на аккаунт. Если ты показываешь член Киркорова своему ребенку, дублируя в VK эти фотографии, это твоя проблема и твой состав преступления.
Ребенок до 18 лет , если что,таковым считается. Ты ребенка 16-17 лет будешь контролировать, что он смотрит в своём смартфоне? Ну-ну. Я конечно в это верю.
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