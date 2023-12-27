Василий Уткин высказался о вечеринке, которую устроила Настя Ивлеева.

Вечеринка, которую устроила телеведущая Настя Ивлеева, прошла в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Ее первый день прошел в ночь на четверг.

Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. Рэпер Vacio пришел на вечеринку в одном носке, а затем был арестован на 15 суток. Впоследствии многие из участников вечеринки извинились за участие в ней.

«Печальная «голая» вечеринка показала, как жизнь далека от сказки.

В сказке одному подарили носок, всего один носок – и он получил свободу («Добби свободен!» (с))

А в жизни парень пришел на вечеринку в таком же одном носке, и сел, пока на 15 суток.

Сказка ложь, и никакого намека в ней нет», – написал .

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