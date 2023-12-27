Уткин о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Показала, как жизнь далека от сказки. В сказке носок подарил свободу, а в жизни тот, кто пришел в одном носке, сел на 15 суток»
Василий Уткин высказался о вечеринке, которую устроила Настя Ивлеева.
Вечеринка, которую устроила телеведущая Настя Ивлеева, прошла в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Ее первый день прошел в ночь на четверг.
Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. Рэпер Vacio пришел на вечеринку в одном носке, а затем был арестован на 15 суток. Впоследствии многие из участников вечеринки извинились за участие в ней.
«Печальная «голая» вечеринка показала, как жизнь далека от сказки.
В сказке одному подарили носок, всего один носок – и он получил свободу («Добби свободен!» (с))
А в жизни парень пришел на вечеринку в таком же одном носке, и сел, пока на 15 суток.
Сказка ложь, и никакого намека в ней нет», – написал Уткин.
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Но эта история показывает в каком тоталитарном государстве мы живём
Это просто треш
Вот давеча парочка радужных занялась сексом в одном из зданий сената США. Одного сразу уволили из аппарата сенатора (второй вообще посторонний), и обоим теперь светит вполне конкретный срок: до 10 лет.
Они тоже, от большого ума, сняли всё и выложили.
Так и здесь: да делайте, что хотите, хоть ########### все, но только не нужно это на обозрение выкладывать.
А так - вот и репутационный ущерб, и рекламодатели сказали: "давай, до свидания"
Рекламные контракты, концерты, место в ТВ-эфире...
Только неприкасаемая Ксюха выйдет сухой из воды.
1. носок надевают на ногу, а не на ###.
2. -тся и -ться пишутся по простому и незатейливому правилу.
Сегодня мы все Ивлеевы ©
Устроили пир во время чумы, фотки за каким-то хреном выложили, понимая какую это реакцию вызовет, а теперь дружно извиняются, а кто-то вообще там "мимо проходил" ))
Делайте, что хотите между собой, но зачем это общественности показывать, тем более в такое время?
Из Грузии борется с Путиным на спортивном сайте))
>Свободно пишет гадости про Россию на ресурсе депутата, где за это даже поощряют )))
Хочешь что-то делать,так делай. Зачем показывать? Или по вашему поцелую и долбежка мужик мужика это норма?
>Фотки по всему интернету от участников
есть куча стран, где такие вечеринки приветствуются, переезжаете и проводите. никто насильно никого не держит.
Тут даже не в государстве дело, а в полной безвкусице)))