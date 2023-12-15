«Ева Эльфи не входит в топ. Не мое». Петарда о порноактрисах

Теги «Petarrrrda» Петр Максименко Кавабанка Медиафутбол

Петя Петарда составил топ-3 порноактрис.

«Если составлять личный топ порноакрис, то на первом месте жесткий краш Лана Роудс. Второе место отдам Тру Каит, ну и Николь Энистон поставим в тройку. Тут, кстати, на любой возраст.

Я, к сожалению, не могу поддержать наших отечественных актрис. Ева Эльфи не входит в топ. Не мое», – рассказал полузащитник «Кавабанки».

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1 комментарий
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Что за бред я прочёл только что ?
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