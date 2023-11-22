Зириков – лучший вратарь года в медиафутболе. Сычев стал вторым
Иван Зириков – лучший вратарь года Winline Media Football Awards.
Голкипер «Броуков» набрал 25 баллов в голосовании.
2-е место занял Дмитрий Сычев (2Drots, 19 баллов), 3-е – Александр Шепляков («Титан», 15 баллов).
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
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