«Крысева» получил награду лучшему медиафутбольному медиа года. Sports.ru – впервые в топ-3

«Крысева» – лучшее медиа года по версии Winline Media Football Awards.

Телеграм-канал Севастиана Терлецкого набрал 43 балла в голосовании.

Вторым стал телеграм-канал «Некласико» – 15,5 балла.

Третье место у Sports.ru – 9 баллов.

Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград .

На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.

Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.