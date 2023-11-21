«Крысева» получил награду лучшему медиафутбольному медиа года. Sports.ru – впервые в топ-3
«Крысева» – лучшее медиа года по версии Winline Media Football Awards.
Телеграм-канал Севастиана Терлецкого набрал 43 балла в голосовании.
Вторым стал телеграм-канал «Некласико» – 15,5 балла.
Третье место у Sports.ru – 9 баллов.
Сегодня проходит церемония вручения индивидуальных наград Winline Media Football Awards.
На торжественном мероприятии вручаются награды сразу в 15 номинациях.
Победители в каждой номинации определены по итогам голосований среди болельщиков, команд, представителей медиа и комментаторов.
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