«Кавабанка» Нечая может сыграть на стадионе «Эспаньола» с «Амкалом» летом

Теги товарищеские матчи (прочее) Амкал Нечай Winline Медиалига Медиафутбол

«Кавабанка» может сыграть с медиаклубом из России на стадионе «Эспаньола».

«У нас есть апдейты по стадиону «Эспаньола». Я общался с одним из коммерческих директоров «Эспаньола». Он сказал, что на данный момент клуб полностью сфокусирован на том, чтобы выйти в Ла Лигу.

Но в летнее межсезонье есть вариант, чтобы снять поле и устроить матч «Кавабанка» – «Амкал» или с какой-нибудь другой командой. Думаю, это будет реально круто!» – рассказал спортивный директор «Кавабанки» Михаил.

Ранее команда блогера Нечая «Кавабанка» провела товарищеский матч с клубом из Кингс Лиги FC PIO. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий