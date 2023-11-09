«Кавабанка» Нечая может сыграть на стадионе «Эспаньола» с «Амкалом» летом

«Кавабанка» может сыграть с медиаклубом из России на стадионе «Эспаньола».

«У нас есть апдейты по стадиону «Эспаньола». Я общался с одним из коммерческих директоров «Эспаньола». Он сказал, что на данный момент клуб полностью сфокусирован на том, чтобы выйти в Ла Лигу.

Но в летнее межсезонье есть вариант, чтобы снять поле и устроить матч «Кавабанка» – « » или с какой-нибудь другой командой. Думаю, это будет реально круто!» – рассказал спортивный директор «Кавабанки» Михаил.

Ранее команда блогера Нечая «Кавабанка» провела товарищеский матч с клубом из Кингс Лиги FC PIO.