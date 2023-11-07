«Какой же T-Killah двуличный и непоследовательный. Я честно говорил, что пойду в «Титан», если он будет в МФЛ». Биря ответил на претензии по поводу ухода из «РМ»

Кирилл Бирюков ответил Текиле по поводу ухода из «Родины Медиа».

В марте этого года полузащитник перешел из «РМ» в «Титан».

«Какой же T-Killah двуличный и непоследовательный. В который раз Саша Т говорит «Мы Бире платили два месяца зимой».

А теперь по порядку:

Во-первых, это разве не было обговорено заранее?

Во-вторых, разве я взял авансов наперед?

И в-третьих, после последней выплаты я провел в команде еще три недели, не требуя за это ничего.

На самом деле за эти два зимних месяца мы провели 4 товарищеские игры, где в теории я мог получить травму.

Где так или иначе я должен приезжать на тренировки для подготовки и сохранения микроклимата в команде. И где я честно подходил и говорил: «Сань , если «Титан» будет в МФЛ, я пойду туда.

И даже больше, друзья. Я сам сказал за один месяц до чемпионата: «Сань, наверное, не надо мне этот месяц оплачивать, давай дождемся, когда лига озвучит окончательно состав участников. Если я останусь, задним числом решим вопрос». Но об этом Саша не упоминает.

Ну и как вам теперь картина. Может, Саша Т не знает, как еще обратить внимание на команду и каждый раз вспоминает про выплаты мне зимой?» – написал хавбек « ».

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