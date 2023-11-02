Medium Basket и Winline объявили о запуске нового медийного баскетбольного турнира – ВинЛига

Баскетбольная лига UBA, команда YouTube канал Medium Basket, Российская Федерация Баскетбола и канал «Взял мяч» при поддержке компании Winline объявили о создании собственного баскетбольного медиа-турнира ВинЛига. В турнире будут принимать участие звезды шоу-бизнеса и юмора, легендарные российские спортсмены и действующие баскетбольные игроки.

О старте нового масштабного проекта партнеры объявили на закрытой пресс-конференции, где спикерами стали главные лица ВинЛиги: президент ВинЛиги, баскетболист Андрей Кириленко, комиссионер Эмин Антонян, креативный продюсер Виктор Щетков и ведущий канала «Взял мяч» Игорь Знаменский. Провел мероприятие комик Денис Дорохов.

Соревнования в турнире пройдут в формате 4x4 и предполагают борьбу пяти команд, которые определятся после отборочного драфт-турнира. Игроками станут лучшие представители лиги UBA. Турнир заявлен как медийный, а это значит, каждая из команд обретет звездного владельца и генерального менеджера из числа профессиональных баскетболистов.

Андрей Кириленко:

«Когда мне рассказали об идее создать действительно медийную лигу, которая будет популяризировать нашу любимую игру – я просто не мог отказаться. Мне очень нравится подход, когда каждый занимается своим делом. Баскетболисты играют, звезды при помощи контента привлекают внимание к лиге и баскетболу в целом.»

Пока партнеры держат интригу, кто из звездных персон овладеет собственной баскетбольной командой. Но на пресс-конференции прозвучали имена генеральных менеджеров: Виталий Фридзон, Сергей Моня, Егор Вяльцев,Сергей Быков и тандем Виктора Павленко и Алексея Шведа. Именно такой сплав: звезда плюс профессиональный баскетболист, по мнению создателей проекта, позволит всем выполнять свои функции и повысит зрительский интерес и вовлеченность аудитории.

Особый акцент сделан на развлекательном контенте, за который ответит команда канала Medium Basket. Это будут как абсолютно новые, так и популярные форматы всем известных юмористических шоу, на которые снимут специальные баскетбольные выпуски с участниками турнира и, конечно же, владельцами клубов.

В течение сезона команды сыграют по круговой системе, по итогам которой состоится финал четырех. Чемпионы первого сезона станут обладателями кубка ВинЛиги и призового фонда в размере 3 миллионов рублей, звездный владелец получит 1 миллион рублей за вывод команды к победе.

Следить за турниром можно на канале Medium Basket, а проанализируют и подсчитают статистику команда канала «Взял Мяч». Партнеры обещают много контента и на любой вкус.