Игрок «Кавабанки» Александр Аксенов: «У нас в команде пацаны, ищущие в Барселоне себя в большом футбике. Надя Карпова тоже играет, много забивает»

Игрок «Кавабанки» Александр Аксенов рассказал о возможном выезде в Казахстан.

– «Кавабанка» может сыграть зимой в Казахстане в медиафутбольном турнире. Что ты уже знаешь об этом?

– Я в отъезде, у меня мало информации, но если Тема говорит, что можно, значит, сможем. Теме надо верить.

– Будете ли готовить какую-то особую форму или какой-то перфоманс?

– Форму или какой-то перформансы мы всегда хотим сделать и хотим, чтобы это было частичкой нашей души, нашим крестражем.

Всегда хочется что-то делать. К нам приезжал в Барселону чувак, который помогал с формой, нанесениями в Москве. Я с ним не знаком, но он привез 10 шарфов «Кавабанки». Это было вау. Выглядит очень клево, и есть ощущение, что мы угадали с каким-то небанальным сочетанием цветов и довольно редким для футбола.

Я видел, что шарфы у футбольного клуба «Ибица» розово-голубые. Выглядит очень клево. Будем стараться соответствовать высокому уровню главных по творчеству.

– В кубке будут «Амкал» и SD Family – сильные банды. А вы в первую очередь – любители. Будет ли усиление?

– У нас классная команда, очень сильная для нашего формата, потому что она состоит из пацанов, которые в Барселоне ищут себя в большом футбике и хотят что-то большое сотворить однажды. Я никогда в такой сильной команде не играл. Я с отрывом самый слабый игрок. При этом я не во всех матчах играл из-за отъездов. Но когда играл, чувствовал, что делал что-то сверх того, что я обычно делал.

Хочется, чтобы усиление было и именно в таком формате как у нас, когда мы не хотим побеждать, но хотим получать удовольствие.

За нас играет Надюха Карпова в тренировочных сессиях. В Барселоне есть футбольный тиндер – бронишь место на поляне, куда подвозят манишки, мячи. Приходишь, играешь.

Мы часто собираемся впятером, вшестером, всемером «Кавабанкой», и Надюха за нас часто играет, много забивает. Очень надеемся, что усиление не только среди пацанчиков будет, но и девчонок, – рассказал Аксенов в интервью корреспонденту Sports.ru Илье Ковалеву.

Напомним, зимой планируется международный медиафутбольный турнир в Казахстане. В это году он впервые прошел в Астане. Победителем стали 2Drots.