Камил Гаджиев: «Хотелось бы в МФЛ-4 съездить с Fight Nights в Казань и Нижний Новгород»

Теги Стадион Нижний Новгород Камил Гаджиев Ак Барс Арена Winline Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Камил Гаджиев рассказал, куда бы он хотел поехать с Fight Nights в Winline МФЛ-4.

«Куда бы хотелось съездить в этом сезоне? Кстати, в Казани мы были на товарищеском матче, нас там любят. Там есть наша аудитория. Мы там обеспечили определенную явку на наш матч.

В Нижний Новгород тоже хотелось бы. Мы там проводили турниры по ММА. Любая поездка – это круто. Мы готовы», – сказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.

В четвертом сезоне Winline Медиалиги в каждом туре планируется выездной матч. В списке городов есть Нижний Новгород, Минск, Санкт-Петербург, Киров и многие другие.

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