Камил Гаджиев: «Хотелось бы в МФЛ-4 съездить с Fight Nights в Казань и Нижний Новгород»
Камил Гаджиев рассказал, куда бы он хотел поехать с Fight Nights в Winline МФЛ-4.
«Куда бы хотелось съездить в этом сезоне? Кстати, в Казани мы были на товарищеском матче, нас там любят. Там есть наша аудитория. Мы там обеспечили определенную явку на наш матч.
В Нижний Новгород тоже хотелось бы. Мы там проводили турниры по ММА. Любая поездка – это круто. Мы готовы», – сказал президент Fight Nights в интервью корреспонденту Sports.ru Кристине Бакулиной.
В четвертом сезоне Winline Медиалиги в каждом туре планируется выездной матч. В списке городов есть Нижний Новгород, Минск, Санкт-Петербург, Киров и многие другие.
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